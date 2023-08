Depuis quelques années, nous voyons apparaître dans le paysage immobilier toutes sortes de maisons, qui cassent les codes des maisons traditionnelles. Parmi elles, les maisons containers connaissent une forte croissance et leur qualité s’améliore progressivement. Au départ, elles étaient fabriquées à partir de containers maritimes, souvent empilés, puis aménagés. Certaines entreprises comme Cubic House, basée en Espagne, se sont spécialisées dans ce type d’habitation. Originaire de Catalogne, Cubic House est une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de maisons individuelles grâce à des conteneurs maritimes High Cube. Des constructions écologiques qui, selon l’entreprise, permettraient de réduire les coûts de 30 %, en comparaison avec une maison traditionnelle.

Comment Cubic House conçoit-elle ses maisons containers ?

Si le principal objectif de Cubic House est de réduire les coûts de construction, elle souhaite aussi apporter une solution rapide. Concrètement, et toujours en comparaison avec une maison traditionnelle, la construction se fait en trois ou quatre mois au maximum, contre parfois une année pour une maison « en dur ». De plus, les maisons conteneurs Cubic House sont conçues dans une perspective d’expansion. Il suffit d’ajouter des modules pour accroître la surface habitable ou le nombre de pièces. Cela peut s’avérer très commode lorsque la famille s’agrandit ou que l’on souhaite offrir un logement à un proche âgé. L’on peut également l’aménager en un petit atelier ou en un bureau pour télétravailler.

Avec quoi sont-elles fabriquées ?

Cubic House privilégie l’utilisation de conteneurs High Cube, car ils permettent d’éviter de creuser des fondations. Dans les faits, ils s’installent directement sur le sol, réduisant l’impact écologique lié aux travaux de terrassement, par la même occasion. Les matériaux employés sont comparables à ceux d’une construction classique, mais ils sont adaptés aux spécificités des modules. Par exemple, les façades ventilées avec revêtement intérieur sont conçues à partir de matériaux en porcelaine. Les sols arborent des planchers en bois naturel, déclinés en une palette de couleurs bien variées. Les cloisons intérieures sont renforcées par un système hybride de plaques de plâtre et d’acier galvanisé. Les encadrements vitrés de haute qualité en aluminium, équipés de double vitrage, offrent une transparence élégante. Revêtue de pierre naturelle et de trois couches d’asphalte, la toiture garantit durabilité et protection.

Un exemple concret : la Cubic 30

L’un des modèles phares est la Cubic 30. D’une conception compacte et versatile, la Cubic 30 s’avère être le modèle de maison préfabriquée idéal pour optimiser les moments de détente. Adaptée comme extension, elle offre une multitude de possibilités pour le plaisir et la mobilité. Comprenant une chambre, une salle de bains, ainsi qu’un espace de vie ouvert constitué d’une salle à manger, d’un salon et d’une cuisine, elle procure une sensation d’espace accru. Son prix débute à 54 503 € (TVA comprise), offrant ainsi une solution accessible pour ceux qui cherchent à allier innovation et confort dans le domaine des logements préfabriqués.

