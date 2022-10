La startup nantaise Synerpod invente un module innovant pour rendre les logements autonomes en énergie

Fondée en 2021, Synerpod est une jeune entreprise née d’une collaboration entre cinq personnes ambitieuses. Elle contribue à garantir que les logements individuels soient pratiquement autonomes en énergie. Dans cette vision, elle a créé un pod qui se présente comme un module de gestion énergétique 4 en 1. Selon l’entreprise, environ 10 millions d’euros de revenus devraient être générés en 2025 par la commercialisation de la technologie.

Plusieurs fonctions

Le pod assurera les fonctions de ventilation, de rafraîchissement et d’assainissement de l’air, mais également de chauffage et de production d’eau chaude. Cet équipement est par ailleurs conçu sur la base du modèle E=0, selon lequel un logement doit produire autant d’énergie qu’il en consomme. À noter que cette démarche entre dans le cadre du projet européen Energiesprong. Jusqu’ici, Synerpod mène la phase prototypage dans un garage situé à Saint-Sébastien-sur-Loire, au sud-est de Nantes. Baptisé Lowcal 21, l’endroit a été rénové et équipé d’un pod Énergie. Il s’agit d’une première expérimentation, avec pour perspective de rendre le logement proche de zéro en termes de consommation d’énergie, pour un équilibre entre la production et la consommation. “Synerpod est présent tout au long de la chaîne de valeur sur l’ensemble du cycle de vie du produit et du service. De la conception, à l’industrialisation en passant par l’installation puis à l’exploitation et la maintenance.” explique l’entreprise sur son site officiel.

En préparation pour conquérir un gros marché

Ce projet inédit a valu à la start-up nantaise une place parmi les cinq lauréats du concours national d’innovation NOVA 2022 organisé par Avelis. Ainsi, en collaboration avec le spécialiste breton de l’ossature bois E-Loft, le bureau d’études angevin Energys et les architectes nantais de Triedre, Synerpod va s’occuper d’un projet de rénovation de 450 logements sociaux situés au Pays de la Loire, pour un coût de 25 millions d’euros. Pour mener à bien celui-ci, la start-up devra produire autant de modules. La mise en place d’un site d’assemblage de 1000 m², où seront montés une ligne de convoyage et un banc de tests, devrait avoir lieu au premier semestre de l’année prochaine.

Un système de monitoring pour collecter les données

Une des grandes innovations apportées par le module de Synerpod est la gestion à travers un logiciel informatique. Grâce à ce monitoring, il sera possible de collecter l’ensemble des données relatives à la consommation énergétique en temps réel. La plateforme permettra également de surveiller le fonctionnement du pod pour assurer une maintenance prédictive. Concernant le design du module, il a été étudié de manière à assurer un respect du paysage hôte. Par ailleurs, différentes options seront proposées en fonction des besoins du client : auvent rétroéclairé, boîte à lettres connectée, prise de recharge douce pour véhicules électriques, etc. Le prix estimé pour un module oscillera de 12 000 à 15 000 euros, selon les options intégrées.