“Aller n’importe où, vivre n’importe où, faire n’importe quoi” Jeep invente la maison container transportable

Jusqu’à présent, la maison container du designer Dolive et Jeep Japon n’est encore qu’un simple concept, mais il y a des chances qu’elle soit produite et mise en vente sur le marché. Sa conception est prévue pour s’adapter à différents types d’environnement : montagne, désert, milieux enneigés, etc. Bien qu’elle puisse être assez compliquée à trimballer, une fois arrivée à destination, elle se monte aisément. Son montage ne sera toutefois pas aussi simple que celui d’une tente de camping ! Voici quelques détails à connaître concernant cette maison nomade signée Jeep.

Une maison semi-ouverte, et donc très lumineuse

La maison container du célèbre constructeur automobile Jeep est conçue de manière un peu spéciale, car son design semi-ouvert veut rapprocher les occupants de l’environnement qui les entoure. Elle est munie d’une énorme porte principale coulissante en bois recyclé, si grande que lorsqu’elle est ouverte, il semble que presque tout un pan de mur s’est enlevé. Les autres murs sont, quant à eux, munis de grandes fenêtres afin de laisser la lumière pénétrer davantage. À cela s’ajoute une lucarne apparaissant lorsque vous inclinez les sections du toit. Tout cela pour vous dire que cette maison est bien prête à accueillir un maximum de lumière naturelle.

De l’énergie solaire

Partir à l’aventure nécessite parfois la préparation d’une solution relative à l’électricité. Les concepteurs de la maison container Jeep ont pensé à cela en équipant celle-ci avec des panneaux solaires. Ces derniers vont, d’une part, alimenter toute la propriété, et d’autre part, permettre de recharger la voiture Jeep des propriétaires si celle-ci est électrique ou hybride. Grâce aux panneaux solaires livrés, les occupants de la maison pourront toujours profiter d’un confort de vie optimal.

“Le thème de la maison Jeep est “Traveling House”. Nous avons créé une maison pour “Aller n’importe où, vivre n’importe où, faire n’importe quoi.” (…) Vous pouvez aller n’importe où, vous pouvez vivre n’importe où, vous pouvez faire n’importe quoi… Il s’agit d’une maison conteneur extrêmement simple qui symbolise cette philosophie et vision du monde.” Dolive © (Marcy)

Une liberté d’agencement

La maison container de Jeep permet une grande liberté quant à son agencement. En effet, les espaces intérieurs ne sont pas encore divisés. Il appartiendra ainsi aux propriétaires de définir et de délimiter eux-mêmes les zones dédiées au couchage, à la cuisine, à la salle à manger, au salon, etc. Ils seront libres de réaliser des configurations personnalisées qui leur ressemblent et qui correspondent à leur budget ainsi qu’à leurs besoins. C’est d’ailleurs pour cela que la maison peut convenir à une petite famille de quelques personnes. En plus de l’organisation intérieure, il est aussi possible de mettre en place un petit espace de vie à l’extérieur.

“De plus, c’est une maison conteneur qui peut être démontée et assemblée librement, de sorte qu’elle peut être déplacée facilement. elle peut être construite dans n’importe quel région comme la nature sauvage ou les montagnes enneigées. De plus, vous pouvez jouer avec le design tout en personnalisant librement des pièces telles que le toit, les portes et les murs extérieurs.” Dolive © (Marcy

Conclusion

On peut vite comprendre qu’à part son format « portable », le principal point fort de cette maison est son caractère semi-ouvert. Mais un tel design risque d’être rapidement repris par d’autres professionnels des habitations en container, et celle de Jeep aura vite perdu sa valeur ajoutée.

En ce moment, cette maison nomade est encore en phase d’étude. Espérons ainsi qu’elle connaîtra des améliorations un peu plus poussées. Effectivement, certains médias tendent à croire que, bien que cette conception soit orientée dans la bonne direction, elle n’est pas encore assez bien pour encourager les gens à la commander. Plus d’informations sur dolive.media