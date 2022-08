Cette incroyable et luxueuse maison container avec terrasse et bain à remous est vendue 150 000€

Face aux évènements que nous constatons (et subissons) tous comme le réchauffement climatique, la montée constante des prix, et une vie urbaine parfois très anxiogène, nombreux sont ceux qui envisagent de changer de vie, pour retrouver un peu d’air, de nature, se libérer l’esprit des charges et contraintes du quotidien, mais surtout, adopter un mode de vie plus respectueux de l’environnement. Pour répondre à cette demande, le marché fleurit de solutions alternatives aux habitations classiques : tiny-houses, maisons de hobbit, maisons en A, maisons containers… Et justement, dans cette dernière catégorie, les possibilités sont nombreuses, en fonction du nombre de modules que vous désirez et de la façon dont vous les agencez. La maison container que nous vous présentons aujourd’hui n’en a qu’un seul, mais c’est un concentré de luxe. Découverte !

Du confort et du luxe

Ce modèle, appelé “The Porter” par son designer Bob’s Containers, est basé sur un seul container d’expédition d’environ 9 mètres de long, 2,4 mètres de large et environ 2,5 mètres de hauteur. La surface est d’un peu moins de 30 m² au sol. Le toit du container a été intégralement transformé en terrasse à laquelle vous accédez par un escalier en colimaçon. Superbement aménagée avec salle à manger et barbecue, décorée avec gout, il vous sera possible de vous prélasser dans le coin filet-hamac, juste après une petite séance relaxation dans le bain à remous ! D’extérieur, le container est peint en noir et présente une entrée style “porte de garage” coulissante, et des baies vitrées qui laissent entrer la lumière naturelle.

Une maison épurée et lumineuse

L’intérieur n’est pas en reste : tout est parfaitement pensé, agencé et décoré pour rendre la maison chaleureuse et confortable. Les meubles sont faits sur-mesure dans la cuisine dans laquelle on retrouve tous les éléments nécessaires: cuisinière à induction, évier, réfrigérateur, armoires et étagères en bloc de boucher. Dans la même pièce, on trouve un canapé et une petite table pour 2 personnes, pouvant servir pour les repas ou pour travailler par exemple.

La salle de bains et la chambre, confortablement meublées, se trouvent de part et d’autre de la cuisine, accessibles grâce à des portes coulissantes. A noter que le bain ne sera possible qu’en terrasse: c’est une douche que l’on retrouve dans la salle de bains ! Le côté minimaliste, de la décoration ou de l’ameublement, et les multiples ouvertures donnent un sentiment d’espace dans cette maison atypique.

L’isolation, problème majeur des containers

Les ouvertures fréquentes des portes -classiques, ou de garage- dans de petits espaces comme les containers, en plus de leur composition initiale, entrainent des problèmes d’isolation. Le designer a donc opté pour une mousse pulvérisée sur les parois, en plus d’une petite unité de climatisation qui sert à refroidir, mais aussi à chauffer la maison. Par ailleurs, le sol est en vinyle et des plaques de plâtre ont servi aux finitions. Cette maison container se situe au Texas, à Johnson City, et il est possible d’en faire l’acquisition pour la modique somme de 149 250 $ (soit environ 150 000 €). Le prix du luxe proposé par cette petite demeure ! A savoir que vous pouvez aussi la louer sur Airbnb, si l’envie vous prend d’aller faire un tour aux Etats-Unis… Vous souhaitez avoir plus d’informations sur ce modèle : Bobs’Containers.