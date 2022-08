Placée dans une arrière-cour, cette petite maison container (réalisée sur mesure) est juste parfaite !

Les maisons construites à base de containers mis au rebut sont de plus en plus prisées des futurs propriétaires. Si, en France, la législation pour installer ce type de maison est encore assez restrictive, ce n’est pas le cas aux Etats-Unis où ces maisons containers sont très fréquentes. A Denver, dans le Colorado, un couple a souhaité adapter des containers maritimes pour construire une maison très moderne, avec beaucoup d’espace et qui correspond parfaitement à leurs rêves et à leurs besoins. Si, le container qu’ils ont acheté est un affreux container rouillé, ils en ont fait une splendide maison moderne, aérée et vraiment confortable. Découverte.

Une maison container sur-mesure…

Le propre de ces maisons est tout de même de pouvoir réaliser ses moindres désirs avec un budget assez limité… Ce qui n’est pas le cas, avec une maison traditionnelle, plus difficilement adaptable à moins d’un budget conséquent ou d’une maison d’architecte. La maison de Sarsha Huntington a donc été mesurée avec précision et a demandé de nombreuses heures de travail pour que les plans soient conçus avec minutie. La maison se forme d’un seul container de 40 pieds, il ne fallait donc pas se tromper sur les dimensions de chaque espace de vie.

Un petit tour à l’intérieur ?

On entre dans cette maison container par deux portes françaises, à battants, qui s’ouvrent complètement pour offrir un espace plus grand. Le salon accueille le visiteur, avec un grand canapé placé face à la porte afin de pouvoir contempler l’extérieur, tranquillement installé dans le salon. Les portes ne sont pas les seuls points d’entrée de la lumière, la propriétaire de la maison a également fait installer de longues fenêtres sur tout le container, afin de laisser entrer la lumière naturelle.

Malgré le petit espace consacré à la cuisine, elle semble assez grande et surtout fonctionnelle. Elle dispose de nombreux rangements, d’une plaque à induction, d’un réfrigérateur, d’un congélateur, d’un micro-ondes et d’une machine à café disposés sur les comptoirs de la cuisine… La salle de bain est également de taille correcte et dispose d’une douche de taille normale. Pour gagner de l’espace, le couple a installé une télévision sur un support mural pivotant, ce qui permet de regarder la télé de la chambre ou du salon sans avoir besoin d’ajouter une télévision supplémentaire.

Quelques détails supplémentaires ?

La chambre est un peu plus grande que ce que les propriétaires avaient imaginé… Ils peuvent donc disposer d’un grand lit et d’une petite armoire de rangement. Pour accueillir leurs invités, le couple a choisi un canapé convertible dans le salon. Pour maintenir une température parfaite, ils ont choisi une pompe à chaleur qui fait office de chauffage en hiver et de climatisation en été…

Cela leur permet de gérer la météo parfois capricieuse à Denver sans prendre d’espace supplémentaire avec des radiateurs, une climatisation ou même un poêle à bois. Le couple utilise ce container, dans lequel ils ont réussi le pari de tout faire entrer dans un petit espace, comme maison d’hôtes qu’ils louent mais également pour accueillir leurs familles et amis… C’est un chouette exemple de petite maison container parfaitement réalisé non ?