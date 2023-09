Linko, l’invention d’un insert en plastique (recyclé) pour assembler les briques sans ciment, comme des LEGO

Pour construire une maison, il faut des briques (ou des parpaings) et du ciment ou du mortier. Ce matériau que l’on utilise à outrance dans toutes les constructions est parmi l’un des plus polluants de la planète. Il serait le troisième émetteur de dioxyde de carbone au monde avec jusqu’à 2,8 milliards de tonnes, dépassé seulement par la Chine et les États-Unis. Keagan Howell, étudiant à l’Institut royal de technologie de Melbourne, a eu l’idée de remplacer le béton par une autre matière qui pollue la planète : le plastique. Finaliste du concours James Dyson Award, il a inventé Linko, un système de connecteurs pour brique qui s’emboîtent comme des LEGO et pourrait le remplacer. Découverte.

D’où lui est venue l’idée de cette invention ?

Cette invention a été inspirée par l’immensité que représentent les déchets plastiques ! Dans certains pays, de gigantesques décharges à ciel ouvert regorge de plastiques en tous genres et plus particulièrement des bouteilles. Quant au 7ᵉ continent, ce vortex de plastique situé dans le Pacifique est-il encore nécessaire de l’évoquer ? Keagan Howell souhaitait utiliser cette ressource largement disponible pour créer un matériau innovant qui favoriserait l’économie circulaire. En effet, si son invention, Linko, devenait une norme de construction, une nouvelle filière pour les déchets plastiques se présenterait.

Comment sont fabriqués les connecteurs Linko ?

Pour fabriquer les connecteurs Linko, les déchets plastiques sont collectés, puis broyés en petits morceaux. Ensuite, ils sont insérés dans des moules, chauffés, puis refroidis pour devenir des connecteurs de briques. Cette utilisation du plastique est nouvelle, cependant d’autres entreprises utilisent déjà les bouteilles plastiques usagées pour créer de nouveaux objets, comme Tokés du Plastique par exemple. Néanmoins, l’idée d’utiliser le plastique recyclé dans la construction de bâtiments est assez nouvelle.

Comment fonctionnent les connecteurs Linko ?

L’utilisation du système de construction Linko se caractérise par une simplicité remarquable, se rapprochant de l’assemblage de pièce de LEGO dans le domaine de la maçonnerie traditionnelle. Lors du processus de construction, au lieu de recourir à du mortier, chaque couche de briques est soigneusement disposée. Les briques sont solidement unies grâce à l’intégration des inserts Linko, conçus à partir de déchets plastiques recyclés.

En respectant les méthodes d’assemblage traditionnelles et en ajustant chaque couche de briques, les inserts Linko s’emboîtent précisément dans les canaux et les orifices prévus sur les briques de maçonnerie spécialement conçues. Ils se verrouillent solidement pour maintenir les briques voisines ensemble, créant ainsi une structure murale robuste. Par ailleurs, lors de la construction des angles et des murs intérieurs de la structure, un insert Linko à 90° est inséré en remplacement de l’insert Linko standard pour assurer une connexion stable.

Quel avenir pour Linko ?

Pour le moment, le procédé Linko est en attente de brevet et il concourt donc au James Dyson Award. Dans la phase suivante du développement de son invention, Keagan Howell entend collaborer avec des industriels pour développer son produit. L’idée étant aussi de développer ce processus dans les pays les plus pauvres du monde, ceux où les déchets plastiques ne sont pas recyclés. Ainsi, cela ouvrirait une « filière utile » pour les déchets plastiques qui s’amoncellent partout en Afrique et en Asie notamment. En Europe, nous savons recycler nos déchets plastiques, mais ce n’est pas le cas dans tous les pays. Linko pourrait donc apporter une solution à double bénéfice : un matériau de construction peu onéreux et une nouvelle manière de recycler le plastique ! Plus d’informations : jamesdysonaward.org.

Que pensez-vous de cette invention pour construire des murs de briques sans mortier ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .