Purple Solo, l’invention d’une dalle perméable à la pluie, fabriquée à base de déchets plastiques non valorisés

Dans la plupart des villes de France, on assiste à la bétonisation, parfois à outrance. Cette bétonisation provoque l’artificialisation des sols ou la condamnation de surfaces naturelles en espaces urbanisés ou infrastructures artificielles. Des terres agricoles, des forêts, des prairies ou d’autres écosystèmes naturels sont convertis en zones résidentielles, commerciales, industrielles, etc. Et comme nous pouvons l’imaginer, ce n’est pas une bonne nouvelle pour la planète. En effet, elle peut entraîner une imperméabilisation des surfaces, limitant ainsi l’infiltration des eaux de pluie et augmentant les risques d’inondation. Sans compter la perte de terres agricoles fertiles. Toutefois, revenons sur l’imperméabilisation, qui pourrait être restreinte grâce à l’invention de l’entreprise Purple Alternative Surface. Son invention, la dalle Purple Solo, propose une alternative écologique pour le revêtement routier, tout en préservant l’environnement. Découverte.

La dalle Purple Solo, qu’est-ce que c’est ?

La société « Purple Alternative Surface», basée dans le Territoire de Belfort, a développé une innovation remarquable pour lutter contre l’artificialisation des sols. En recyclant du plastique, elle crée des dalles qui permettent de remplacer le goudron traditionnel, favorisant la perméabilité des sols. En l’espace de deux décennies seulement, la production de plastique a doublé pour atteindre 460 millions de tonnes. Le recyclage du plastique est un défi majeur et jusqu’à présent, l’incinération était souvent la seule option disponible pour « valoriser » ces déchets. Les déchets plastiques proviennent des déchetteries du syndicat de traitement des déchets SYTEVOM. Ces derniers sont broyés, chauffés et transformés en dalles qui peuvent être utilisées pour le revêtement routier, remplaçant ainsi le goudron traditionnel. Précisons que l’innovation réside dans le fait que ces déchets étaient, jusque-là, inutilisés.

Quels sont les avantages de la dalle Purple Solo ?

La dalle Purple Solo se distingue par sa facilité de mise en œuvre, sa robustesse et son respect de l’environnement. Elle présente de nombreux avantages tels que la réduction des terrassements, la diminution des volumes des bassins de rétention et la possibilité d’infiltrer les eaux de pluie. De plus, elle peut être démontée pour faciliter l’accès aux réseaux enterrés, ce qui en fait une solution pratique et polyvalente. L’entreprise utilise des déchets plastiques et composites comme matière première, s’inscrivant ainsi dans une économie circulaire.

Leur engagement en faveur de l’éco-conception contribue à la réduction des déchets et à la préservation des ressources naturelles. En permettant la filtration et l’infiltration des eaux de pluie, elle contribue à la gestion des eaux et réduit le risque d’inondation et de contamination des nappes phréatiques et des cours d’eau. De plus, elle offre une résistance aux épisodes climatiques, ce qui en fait un choix durable pour les infrastructures routières. Son bilan carbone est favorable et elle est entièrement recyclable en fin de vie.

Les avantages « collatéraux » de la dalle Purple Solo

Outre ses avantages environnementaux, la dalle Purple Solo possède aussi des avantages sociétaux. En effet, elle est fabriquée en France, favorisant ainsi l’économie locale telle que la création d’emploi. De plus, elle peut être démontée et remontée facilement, offrant une flexibilité lors des travaux d’entretien ou de modification des réseaux souterrains. Elle permet également la réalisation d’aménagements parfaitement plans pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Enfin, son revêtement antidérapant garantit la sécurité des usagers de la route. Pour l’anecdote, le nom “Purple” a été choisi en référence à la chanson “Purple Rain” de Prince pour symboliser la pluie qui tombe sur des sols manquant de perméabilité. En savoir plus, rendez-vous sur purplealternativesurface.com.