Stéphane Delleaux, l’ingénieur devenu constructeur de tiny houses pour répondre à la forte demande de ses clients

Depuis quelques années, les tiny houses sont devenues un phénomène de mode et une véritable alternative aux maisons traditionnelles. Pendant la crise sanitaire qui, souvenez-vous, nous avait confiné durant de longues semaines, certaines idées ont émergé dans l’esprit de salariés, qui avaient envie de changer de vie. Stéphane Delleaux, ingénieur depuis 25 ans, a décidé de se reconvertir en spécialiste de l’aménagement de van. Puis, une demande particulière d’un client normand l’a fait basculer vers la construction de tiny houses. « Il a de l’or dans les doigts et des idées plein la tête ». Voici comment le décrit Romain Douchin, journaliste pour la Voix du Nord, dans son interview. Retour sur l’histoire de Stéphane Delleaux et de son entreprise SD VAN Concept.

Comment lui est venue l’idée de cette reconversion professionnelle ?

Si vous vous promenez sur la commune de Tubersent (62), et plus particulièrement vers le hameau de Courteville, vous découvrirez la première tiny house construite par l’ex-ingénieur en bureau d’études. Âgé de 51 ans, après la crise de la COVID, il a décidé de plaquer ses 25 ans de carrière à travailler pour Bridgestone, Alcatel Submarine Networks ou encore Renault, pour fonder son entreprise. Sa carrière professionnelle lui a permis d’acquérir de solides connaissances en construction, en dessin ou en conception 3D.

Il a alors décidé d’utiliser ses connaissances, pour monter son entreprise d’aménagement de vans : SD VAN Concept. L’entreprise propose un service d’aménagement sur mesure qui comprend un éventail de solutions pour vos SUV, vos utilitaires de 4 m³, vos camionnettes ou vos utilitaires H1L2. L’entreprise prend en charge l’isolation, l’habillage, l’ameublement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, le covering, les ouvertures spécifiques, ainsi que la conception de caissons étanches, sécurisés et adaptés à votre activité.

Pourquoi a-t-il construit une tiny-house ?

Lors du lancement de son entreprise, Stéphane Delleaux n’imaginait pas qu’il deviendrait « constructeur de tiny-house ». Et pourtant, lorsque l’un de ses clients lui demande de lui construire sa tiny-house pour l’installer en Normandie, il accepte le défi. Il se lance dans un chantier qui lui prendra six mois, de la conception à la construction. « J’ai juste acheté le châssis, un plateau trois essieux. Tout le reste, la conception, la réalisation, l’homologation, c’est moi », explique-t-il avec un brin de fierté totalement légitime. Le souhait de son client était uniquement d’utiliser des matériaux nobles pour la construction et l’isolation comme la fibre de bois, par exemple.

Une petite visite guidée de la tiny house de Mr « TK » ?

Lorsqu’on explore l’intérieur, ce qui saute aux yeux, c’est l’optimisation de l’espace et un design minimaliste. Chaque élément est conçu pour être fonctionnel tout en offrant un confort adéquat. On y trouve une cuisine, des rangements astucieux sous l’escalier, un lit en mezzanine, ainsi qu’une salle de bains au fond, équipée d’une douche, de toilettes et d’un chauffe-eau électrique. La pièce est inondée de lumière grâce à de nombreuses ouvertures, notamment une superbe fenêtre œil-de-bœuf. L’espace intérieur mesure 20 m², y compris la zone de couchage.

Cependant, il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant d'achever ce projet. Stéphane Delleaux, le concepteur, plaisante en disant : « je vais encore passer quelques nuits ici », conclut-il avec une pointe d'humour ! Pour en savoir plus ou éventuellement passer commande, rendez-vous sur sd-van-concept.fr.