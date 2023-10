Solatube, l’invention d’un puits de lumière naturelle qui fonctionne sans électricité

Dans votre maison, certaines pièces sont très sombres ou cachées sous les combles et vous manquez de lumière ? C’est souvent le problème des combles aménagés ou de petites pièces qui servent de bureau… Pourquoi ne pas apporter un peu de lumière naturelle grâce à Solatube ? Une invention venue d’Espagne, qui transforme toutes les pièces sombres en de lieux conviviaux et éclairés. Solatube est un système d’éclairage appelé puits de lumière, qui canalise la lumière du soleil à l’intérieur d’un tube doté d’un système réfléchissant interne breveté. L’installation est simple et s’adapte à tous les types de pièces en s’insérant dans les solices de votre toit. Une solution ingénieuse à découvrir, sans modifier la structure de votre maison. Découverte.

Solatube, pour quoi faire exactement ?

Avec Solatube, l’accès à la lumière naturelle s’étend pratiquement partout, proposant une solution d’éclairage novatrice. Pour ce faire, il suffit de prendre en compte la distance entre l’emplacement à illuminer et le toit, avec une portée maximale d’environ 12 m, adaptée à la surface et au modèle choisi, même pour des installations à travers plusieurs étages. Solatube se dote d’un luminaire intégré qui assure un éclairage opérationnel de jour sans nécessiter d’entretien fréquent. Les économies d’énergie sont évidentes, garantissant un éclairage gratuit pendant les heures d’ensoleillement et un retour sur investissement estimé à une moyenne de cinq ans sur toute la durée de vie de l’installation.

Comment fonctionne Solatube ?

Le fonctionnement ingénieux de Solatube repose sur un processus en trois étapes. Dans un premier temps, le dôme, placé sur le toit, va capter la lumière à 360°, ce qui lui assure une collecte optimale tout au long de la journée. Le concept breveté du tube, grâce à sa réflectivité, va ensuite assurer l’acheminement jusqu’à un diffuseur. Et c’est bien entendu ce dernier qui va uniformément repartir la lumière dans la pièce. Solatube est une solution polyvalente pour diverses applications. En effet, dans les habitations, il illumine toutes les pièces, des salles de bains aux salons.

Dans les bureaux, il crée des espaces de travail éclairés naturellement. Pour les commerces, il procure une illumination écologique. Les bâtiments industriels réduisent les coûts tout en créant une atmosphère agréable. Dans les hôpitaux, la lumière du jour favorise le bien-être des patients. Nous savons que la lumière naturelle est meilleure pour la santé que la lumière artificielle. Or, dans certains endroits, il est impossible d’accéder à cette lumière bénéfique. Grâce à Solatube, la lumière naturelle peut donc s’infiltrer partout où le besoin se fait sentir.

Quels sont les avantages de Solatube ?

Le principal avantage de Solatube est de vous faire économiser de l’électricité. Et c’est assez logique, puisque vous allez pouvoir éclairer naturellement des pièces dépourvues de lumière. En plus de l’apport de lumière naturelle, Solatube assure aussi une isolation thermique plus performante. Ce n’est pas une fenêtre par laquelle nous perdons beaucoup de chaleur, mais un tube qui diminue le transfert de la température extérieure.

De plus, il protège aussi l’intérieur des UV et de l’humidité. Solatube apporte tous les bienfaits de la luminothérapie, même dans les pièces les plus sombres de votre maison. En savoir plus ? Rendez-vous sur solatube.fr. Que pensez-vous de cette invention lumineuse ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .