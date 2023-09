GreenFOX, l’invention d’une pompe à chaleur qui utilise l’électricité la plus rentable (solaire, réseau et météo)

Les pompes à chaleur sont réputées énergivores. Par conséquent, ces appareils ont un impact environnemental considérable. Heureusement, grâce aux progrès technologiques accomplis ces dernières années, le concept s’améliore progressivement. Consciente de l’importance de l’utilisation de ces équipements dans les ménages, l’entreprise autrichienne Ökofen vient de dévoiler un modèle qui pourrait vous aider à économiser sur votre facture d’énergie tout en réduisant vos émissions de carbone. Baptisé GreenFOX®, le nouveau produit utilise une technologie brevetée qui lui permet d’ajuster automatiquement son fonctionnement. Cette dernière s’ajuste automatiquement en fonction de paramètres tels que la météo, la fluctuation en temps réel des prix de l’électricité, les données relatives aux émissions de CO2 et la production photovoltaïque.

Une technologie propriétaire pour plus d’efficacité

Pour parvenir à analyser ces informations et à optimiser son rendement, la GreenFox repose sur la technologie propriétaire GreenMode. En faisant ainsi, Ökofen veut s’assurer que sa nouvelle pompe à chaleur résidentielle soit en mesure de déterminer le moment optimal pour fonctionner afin d’économiser de l’énergie tout en rejetant le moins de gaz à effet de serre possible. Selon les explications du PDG de la firme, Stefan Ortner, l’appareil donne à l’utilisateur la possibilité de choisir entre mode écologique et mode économique ou de concilier les deux pour un rendement optimal.

Un réfrigérant écologique

Cette pompe à chaleur innovante peut fonctionner seule ou en combinaison avec le système de chauffage à granulés de bois d’Ökofen. D’ailleurs, en cas de forte chaleur, la Greenfox peut également aider à refroidir l’intérieur des bâtiments. Sachez que l’appareil utilise du gaz propane R290, reconnu pour son faible impact environnement. Il s’agit d’un réfrigérant naturel de classe A3. Si vous êtes à la recherche d’un dispositif de chauffage à la fois écologique et économique, ce nouveau produit de l’entreprise autrichienne pourrait donc constituer un choix idéal.

Facile à installer

Grâce à sa température de chauffage pouvant aller jusqu’à 65 °C et sa puissance maximale de 14 kW, la pompe à chaleur Greenfox peut remplacer un système de chauffage existant. Elle convient également aux nouvelles constructions. Quant à son installation, elle peut se faire sans utiliser du béton. Comme il s’agit d’un système divisé, il suffit de placer l’unité extérieure où l’on veut à l’extérieur du bâtiment. Il est intéressant de noter que cette nouvelle pompe à chaleur d’Ökofen est fabriquée en Europe et utilise des composants d’origine européenne. L’entreprise prévoit de la commercialiser à partir du 1ᵉʳ septembre 2023. Plus d’infos : oekofen.com.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette pompe à chaleur ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().