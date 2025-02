Bosch dévoile une pompe à chaleur « plus rapide, plus silencieuse et plus efficace »

Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, les pays de l’UE doivent réduire de 55 % leurs émissions de CO2 d’ici à 2030, selon le Conseil de l’Union européenne. Hormis la décarbonation des transports et l’utilisation d’énergies propres, il est nécessaire de réduire l’impact environnemental des logements en se tournant vers des solutions de chauffage plus écologiques, telles que les pompes à chaleur. Depuis plusieurs années, de nombreuses entreprises travaillent sur la conception de PAC moins énergivores et plus performantes, à l’instar de Bosch Home Comfort. Cette société appartenant à la multinationale Robert Bosch GmbH a récemment mis sur le marché une nouvelle gamme de pompes à chaleur utilisant la technologie IDS.

Des dispositifs efficaces et peu énergivores

Les pompes à chaleur IDS de Bosch Home Comfort chauffent et refroidissent l’intérieur d’un logement grâce à des évents situés dans chacune de ses pièces. Par ailleurs, contrairement aux PAC classiques, leur consommation en électricité est à la fois uniforme et stable, grâce au système Inverter. Ce dernier leur permet d’éviter les nombreux cycles marche/arrêt et de régler la puissance de fonctionnement de leur compresseur en fonction des besoins des utilisateurs. Selon Shiyu Liu, le chef de produit senior de l’entreprise allemande, les PAC proposées par celle-ci fournissent « un chauffage et un refroidissement plus rapides, plus silencieux et plus stables ». Pour information, les démarrages et les arrêts répétés entraînent des surtensions et par conséquent, des pics de consommation. D’autre part, ils peuvent endommager rapidement certains composants des pompes à chaleur, notamment leur compresseur.

Un réfrigérant à faible impact environnemental

Outre leur côté peu énergivore, les pompes à chaleur IDS de Bosch Home Comfort utilisent un réfrigérant écologique, à savoir le R-454B. Ce fluide frigorigène, aussi connu sous l’appellation Opteon XL41, est composé, entre autres, d’hydrofluorocarbure et d’hydrofluoro-oléfine. Il se présente comme une alternative plus respectueuse de l’environnement au R-410A en raison de son potentiel de réchauffement global (PRG) de seulement 466. Il est également performant, dans la mesure où il est capable de maintenir un excellent rendement à des températures élevées et relativement faibles. Concernant l’utilisation de ce fluide frigorigène, Shiyu Liu a déclaré que les consommateurs peuvent ajouter la réduction de l’empreinte carbone aux nombreux avantages des pompes à chaleur conçues par son entreprise.

Des PAC disponibles en quatre versions

Pour répondre efficacement aux besoins des consommateurs, Bosch Home Comfort met à leur disposition quatre différentes pompes à chaleur. L’IDS Light-Inverter est destiné aux climats relativement chauds. Il a un coefficient d’efficacité énergétique 2 (SEER 2) de 15 et un facteur de performance saisonnier de chauffage 2 (HSPF2) de 8,5. La seconde version est l’IDS Plus qui a un SEER 2 de 18, un HSPF2 de 8,5 et comprend une unité extérieure BOVB18, ainsi qu’un système de traitement d’air de type ECM BVA20.

Les deux dernières pompes à chaleur de la gamme sont l’IDS Premium Connected et l’IDS Ultra. L’IDS Premium Connected a un SEER2 de 20, un HSPF2 de 9,5 et peut être connecté à l’application Bosch Air. L’IDS Ultra, quant à elle, se démarque par son COP de 2,1 et sa capacité à fournir de la chaleur à des températures allant jusqu’à -25 °C. À noter que tous les dispositifs peuvent être utilisés avec les chaudières à gaz à condensation BGH96 du fabricant. Plus d’informations sur bosch-homecomfort.com. Ces pompes à chaleur pourraient-elles vous intéresser pour votre logement ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .