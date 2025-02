La climatisation adiabatique Caeli, sans unité extérieure, consomme 5 fois moins d’énergie

Selon l’Agence de la transition écologique, en France, la climatisation est responsable de 5 % des émissions de CO2 du secteur du bâtiment. Pour proposer une alternative moins énergivore et plus écologique aux climatiseurs classiques, Caeli Énergie a lancé son dispositif baptisé Caeli One et projette actuellement d’augmenter sa production. Pour ce faire, l’entreprise iséroise a décidé de déménager et de louer d’anciens locaux de General Electric situés à Grenoble. Grâce à cette opération, elle prévoit de produire davantage de systèmes de climatisation adiabatique chaque année, mais aussi de procéder au recrutement de nouveaux collaborateurs.

Une nouvelle unitée de production de 1 100 m²

Au mois de septembre 2024, Caeli Énergie a quitté ses locaux de 700 m² situés à Fontaine pour prendre la direction de l’avenue du Général-Mangin à Grenoble. La nouvelle usine de l’entreprise iséroise a une superficie de 1 100 m² et son inauguration a eu lieu le 31 janvier 2025. Elle comprend des espaces dédiés aux bureaux, ainsi qu’un atelier de 600 m², dans lequel la société a installé sa ligne pilote. Pour information, l’entreprise Caeli Énergie a levé 10 millions d’euros en 2023 pour accélérer la commercialisation de son système de climatisation adiabatique. Elle a utilisé ce fonds pour, entre autres, investir dans des équipements.

Une capacité de production de 10 000 appareils par an

Grâce à son nouveau site, Caeli Énergie a à sa disposition une ligne de production dont la capacité maximale est de 10 000 appareils par an. Toutefois, d’après Rémi Pérony, il n’est pas encore possible d’atteindre ce plafond, sans un nouveau déménagement vers une usine dont la taille reste encore à définir. Le patron de la société a déclaré que ce projet est prévu pour 2027 et une nouvelle levée de fonds devrait être réalisée pour le financer. Actuellement, l’entreprise iséroise se fixe comme objectif de vendre quelques centaines de systèmes de climatisation adiabatique.

Ce qui est nettement supérieur aux ventes réalisées l’année dernière. En effet, toujours selon Rémi Pérony, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 100 000 € en 2024 et a vendu quelques dizaines de Caeli One. Pour rappel, ce climatiseur innovant consomme cinq fois moins d’électricité que les dispositifs classiques et est conforme à la réglementation F-Gaz. Pour plus d’informations sur cette technologie de refroidissement adiabatique, vous pouvez consulter cet article publié par notre rédaction en mai de l’année dernière.

Un marché estimé à 5 milliards d’euros

Bien que la production de Caeli One devrait significativement augmenter grâce à la nouvelle ligne pilote, l’entreprise iséroise n’a communiqué aucune information relative à ses perspectives de croissance. En revanche, son patron a souligné que le marché qu’elle vise est évalué à 5 milliards d’euros. Par ailleurs, il a ajouté qu’à part son entreprise, seules deux sociétés dans le monde sont en mesure de développer des solutions de climatisation adiabatique. Le PDG souhaite qu’un plus grand nombre d’acteurs se lancent dans cette technologie. D’après lui, le marché européen est assez vaste pour accueillir d’autres entreprises et le principal objectif est de « proposer un front contre la clim ». Il est à noter que Caeli Énergie compte aujourd’hui 35 collaborateurs. Pour augmenter sa production, l’entreprise projette de recruter une vingtaine d’employés durant les trois prochaines années et une centaine, jusqu’en 2030. Plus d’informations : caeli-energie.com. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .