Pisgah Park, une Tiny House atypique dotée d’un porche central

Depuis l’année 2005, et l’Ouragan Katrina qui avait dévasté la Louisiane, les tiny houses qui étaient à l’origine des habitations construites dans l’urgence. En quelques années, elles ont conquis le monde et s’imposent comme des modèles de petites maisons écologiques et économiques. Par définition, une tiny house, que l’on peut traduire petite maison avec une connotation de « mignonne petite maison » est un espace plutôt réduit. En règle générale, ces maisons dépassent rarement les 6 mètres de long, soit la longueur de sa remorque. Wind River, fabricant américain, a eu l’ingénieuse idée de doubler sa surface avec un procédé plutôt ingénieux, même si les termes tiny house ne s’appliquent plus réellement à la Pisgah Park ! Découverte.

Présentation de la tiny house Pisgah Park

À la différence d’une tiny house classique, ce modèle reste remorquable, mais sa surface est doublée grâce à un ingénieux système. Longue de 13,7 mètres et large de 3,6 m, les fabricants ont eu l’idée de réunir deux tiny houses classiques reliées par un petit porche central du plus bel effet. De chaque côté du porche, se trouvent les espaces de vies et de couchages, pour préserver l’intimité des occupants.

Et, aux extrémités, on retrouve donc, les espaces que l’on considèrera comme « plus utilitaires » : cuisine, salle de bain. Cette tiny house n’est pas exactement ce que l’on attend d’une habitation légère de loisirs. En effet, elle se destine à rester sédentaire, même si celle-ci est tout de même construite sur une remorque à quatre essieux.

Un petit tour à l’intérieur ?

La maison Pisgah Park est accessible par le porche, conçu comme une zone de détente et de séparation entre les deux parties de la maison. D’un côté du porche se trouve le salon, qui paraît spacieux et ouvert grâce à son haut plafond et à ses grandes fenêtres laissant entrer la lumière. On y trouve un canapé ainsi qu’une cuisine équipée d’un réfrigérateur/congélateur, d’un four et d’une plaque de cuisson électrique, d’un lave-vaisselle et de nombreux rangements. Le confort et la fonctionnalité ne manquent pas dans cette « grande » tiny house qui accueille aussi un lave-vaisselle et de nombreuses armoires de rangement dans la cuisine.

Poursuite de la visite

De l’autre côté du porche, l’espace est consacré à la chambre principale, une sorte de suite parentale, version tiny house tout de même. Et, pour une fois, la chambre ne se trouve pas à l’étage, en mezzanine, comme c’est souvent le cas dans une tiny house. Au contraire, elle est accessible depuis le rez-de-chaussée, proposant une plus grande hauteur sous plafond, et la possibilité de s’y tenir debout. Grâce à l’espace dédié au couchage, plus grand qu’à l’accoutumée, de nombreux rangements ont pu être intégrés. De plus, il est possible d’y installer un bureau pour télétravailler, par exemple.

Enfin, près de la chambre, on trouve la salle de bain, équipée avec une douche, un lavabo et des toilettes classiques à chasse d'eau. Une seconde chambre est également disponible à l'étage à laquelle on accède par une échelle. Le prix de ce petit bijou ? 158 000 € quand même ! En savoir plus sur cette tiny house originale ? Rendez-vous sur le site du fabricant : windrivertinyhomes.com.