Jordy, une étonnante Tiny House de 7,2 mètres équipée d’une large baie vitrée

Vous rêvez d’un habitat minimaliste, mobile et confortable ? La Jordy Tiny House, imaginée par Konpak Tiny Homes, pourrait bien être la réponse. Avec ses 7,2 mètres de long, cette petite maison sur remorque prouve qu’un bon design peut faire toute la différence. Son prix ? Environ 76 000 €, pour un logement compact, fonctionnel et lumineux, idéal pour deux personnes. Que ce soit pour y vivre à l’année ou pour en faire un pied-à-terre, la Jordy transforme chaque mètre carré en mètre utile. Une tiny house venue d’Australie, que l’on adorerait pouvoir habiter… Je vous invite à la découvrir sous toutes ses coutures, et vous allez voir qu’elle est formidablement bien pensée ! Découverte.

Une tiny house qui optimise l’espace sans sacrifier le confort

Vue de l’extérieur, la Jordy affiche un look moderne et épuré, avec un revêtement en bois et acier galvanisé. Elle repose sur une remorque triple essieu et propose une terrasse en bois, parfaite pour profiter de l’extérieur. Grâce à ses grandes portes vitrées pliantes, la lumière entre à flot, créant une vraie sensation d’espace. Lorsque l’on observe les photos de la Jordy, la sensation de bien-être se dégage immédiatement ou presque !

Un petit tour à l’intérieur ?

L’extérieur est une chose, mais il faut aussi que l’intérieur soit confortable et fonctionnel malgré l’espace restreint. Et, c’est le cas de la Jordy. À l’intérieur, le salon accueille un canapé et une table basse, avec de hauts plafonds qui amplifient l’effet d’ouverture. La cuisine en largeur, bien équipée, sépare visuellement l’espace de vie du coin technique. Elle dispose d’un bar pour deux, d’un évier, d’un four à gaz, d’un frigo/congélateur et de multiples rangements. La salle de bain fermée, située à l’arrière, comprend une grande douche, un lavabo et des toilettes à chasse d’eau classique. Un vrai confort dans une tiny house qui sont généralement équipées de toilettes sèches, pour le côté écolo, mais pas toujours très commodes à utiliser !

Une chambre en mezzanine et un escalier astucieux

Pour accéder au coin nuit en mezzanine, la Jordy utilise un escalier pliable signé Bcompact. Ce système ingénieux se replie contre le mur quand il n’est pas utilisé, libérant ainsi le passage vers la salle de bain. Quant à la chambre loft, elle propose un lit double, un plafond bas classique dans une tiny house, et surtout un rangement sur toute la largeur, avec des modules intégrés dans la tête de lit. L’espace est optimisé, facile à entretenir, et pensé pour un usage quotidien.

Une maison mobile, design et durable

Chez Konpak, ils axent également leurs constructions sur la durabilité et l’économie d’énergie. Ainsi, la Jordy voit son isolation renforcée assurant aux heureux propriétaires un bon confort thermique toute l’année. Elle est par ailleurs résistante au feu (certifiée BAL19). De plus, Konpak propose en option une version off-grid (autonome), avec panneaux solaires et gestion de l’eau. Le prix de départ de 76 000 € peut paraître conséquent, mais il est justifié par la qualité des matériaux (bois, acier, impression 3D), la fabrication artisanale en Australie, et les nombreux équipements inclus. Plus d’informations : konpak.com.au.

Et, vous ? Pourriez-vous vivre dans une tiny house comme la Jordy, avec ses 7,2 mètres bien optimisés, son prix de 76 000 €, et sa conception aussi fonctionnelle que chaleureuse ? Est-ce le genre de maison mobile design qui vous attire ? Racontez-moi, je suis curieuse ! Et, si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .