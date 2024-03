Cette entreprise vend des Tiny House « premier prix » à seulement 13 700 €, mais il y a un hic…

Les tiny-houses sont très populaires partout dans le monde, car elles offrent une alternative écologique et économique aux maisons traditionnelles. Si l’on accepte de vivre dans un petit espace et avec des conditions minimalistes, elles s’avèrent le meilleur compromis. Avec des prix débutants à 30 000 € en France, elles sont aujourd’hui très prisées des primo-accédants, ou de ceux qui envisagent une sorte de retour aux sources. Aux États-Unis, le pays où elles ont été inventées, un constructeur, Randy Jones, dirigeant de l’entreprise Incredible Tiny Homes, propose désormais une micro-maison à 15 000 $ seulement (environ 13 700 €). Découvrez cette étonnante petite maison à tout petit prix. C’est parti !

La micro-maison RJO qu’est-ce que c’est ?

La RJO se distingue par sa structure isolée de 8 × 16, rehaussée de fenêtres et de portes soigneusement agencées. Reposant sur une remorque, elle offre la flexibilité d’être déplacée n’importe où, selon vos envies. À l’intérieur de ce modèle bien conçu, mais aux finitions discutables, vous découvrirez un espace déjà aménagé avec toutes les commodités nécessaires pour embrasser un mode de vie minimaliste. Une kitchenette, équipée d’un évier fonctionnel et d’un réfrigérateur, ainsi qu’une salle de bain complète dotée de toilettes à chasse d’eau et d’une douche spacieuse de 32 pouces, constituent l’essence du confort au sein de cette maisonnette. Pour une touche personnalisée et davantage de fonctionnalités, des options supplémentaires sont à votre disposition moyennant un coût additionnel de 5 000 $ (4 600 €). Parmi ces améliorations figurent une baie vitrée qui apporte une luminosité accrue à l’intérieur, ainsi qu’un système de chauffage et de refroidissement pour garantir votre bien-être en toute saison.

De quoi se compose cette micro-maison ?

La Tiny House est fabriquée avec des panneaux en acier (sans finition) et repose sur une solide remorque à 4 roues. Le toit en métal assure une protection durable contre les intempéries, tandis que l’isolation en mousse de polyuréthane à cellules fermées garantit une efficacité énergétique optimale. Doté d’une porte métallique isolée de 90 cm, le modèle garantit une entrée sécurisée. Des commodités sont incluses, telles qu’un chauffe-eau, une toilette allongée standard et une douche. Deux armoires de cuisine blanches garantissent un espace de rangement pratique. À l’extérieur, une lumière de porche et une prise extérieure sont prévues. Les heureux propriétaires n’auront plus qu’à s’occuper de la décoration pour vivre confortablement dans cette toute petite maison.

À propos de l’entreprise de Randy Jones…

Incredible Tiny Homes, une entreprise basée à Newport, Tennessee fondée par Randy Jones en 2014. Depuis sa fondation, l’objectif de l’entreprise a toujours été de proposer des solutions de logement abordables et fonctionnelles. Avec la RJO, Randy Jones continue sur sa lancée, et propose une solution de logement accessible au plus grand nombre. Les futurs propriétaires peuvent acquérir ce modèle, prêt à l’emploi, avec des équipements tels qu’une salle de bain complète avec toilette à chasse d’eau et une unité de climatisation. Résidence principale, maison de vacances, studio ou pièce annexe pour télétravailler, tout est permis. Cependant, il faudra résider aux États-Unis pour profiter de ce super bon plan. Mais sait-on jamais, elle s’exportera peut-être un jour, ou elle peut donner des idées à un promoteur en France ou au moins en Europe ? Plus d’informations : incredibletinyhomes.com. Que pensez-vous de cette petite maison sur roue ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .