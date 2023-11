Tiny house Golden Hour, une petite maison sur roues, lumineuse et confortable, signée Baluchon

Construites sur des remorques, les tiny houses sont de petits logements transportables pouvant accueillir jusqu’à 4 occupants et être tractés par des véhicules de tourisme. Faciles à entretenir, peu coûteuses et plus écologiques que les maisons traditionnelles, elles séduisent aujourd’hui un nombre grandissant de Français. Parmi les principaux constructeurs français de tiny houses, on peut citer Baluchon. Cette entreprise créée par deux amateurs d’auto-construction a commencé à construire des maisons en bois sur roues en 2015. Elle propose essentiellement des logements sur mesure, conçus pour répondre aux besoins de chacun de leur propriétaire. La Tiny house Golden Hour est l’une des nombreuses créations de l’entreprise. Elle est destinée à Coline et a été déplacée en région Rhône-Alpes, une fois les travaux terminés.

Une petite maison lumineuse et parfaitement aménagée

Construite sur une remorque Baluchon de 6 m de long, la Tiny house Golden Hour se démarque par ses nombreuses fenêtres de grande taille offrant une excellente luminosité naturelle à son intérieur, ainsi qu’une magnifique vue sur l’extérieur. Outre ses fenêtres, cette charmante maison en bois séduit par son aménagement, pensé pour fournir un confort optimal à sa propriétaire. Son salon est équipé d’un canapé, d’une étagère murale, de deux coffres en chêne et d’un poêle à bois, faisant office de système de chauffage durant l’hiver. Dans la cuisine de la tiny house, les plans de travail ont été abaissés pour s’adapter parfaitement à la taille de Coline.

Cette pièce est dotée d’un évier, d’un four électrique et de plaques de cuisson à gaz Klarstein. Concernant la salle de bains, elle met à la disposition des occupants une cabine de douche de 80 x 80 cm, un sèche-serviette électrique et des toilettes sèches. La chambre à coucher, quant à elle, est située à l’étage et se trouve accessible via un escalier en chêne. Elle bénéficie d’une bonne hauteur sous plafond et est équipée d’un grand lit, pouvant accueillir deux personnes, ainsi que d’une table de chevet avec des espaces de rangement.

Des matériaux méticuleusement sélectionnés

À l’instar des autres tiny houses signées Baluchon, la Golden Hour est composée de matériaux méticuleusement sélectionnés par l’équipe de l’entreprise. La couverture de la maison est en aluminium à joint debout, tout comme une partie du revêtement de ses façades et son bardage, en cèdre rouge. Pour l’ossature, les professionnels de l’entreprise ont opté pour l’épicéa traité classe 2. À l’intérieur, le chêne massif a été choisi pour la conception de certains meubles, tandis que le parquet est constitué de pin des Landes massif et d’épicéa. À noter que tous les matériaux utilisés dans la construction de la Tiny house Golden Hour ont été sélectionnés pour optimiser son confort, mais aussi pour qu’elle puisse s’intégrer parfaitement dans les splendides paysages de la région Rhône-Alpes.

Une maison bénéficiant d’une excellente isolation

La Tiny house Golden Hour a été pensée pour offrir à Coline un confort thermique optimal, aussi bien en été qu’en hiver. L’intérieur de la petite maison en bois est protégé de l’humidité et de la condensation, grâce un pare-pluie et un frein-vapeur hygrovariable OuatEco. Pour optimiser l’isolation du logement, l’équipe de Baluchon a opté pour des matériaux isolants tels que le lin, le chanvre ou le coton pour le plancher, les murs et le plafond. Par ailleurs, les grandes fenêtres et la porte de la Golden Hour sont équipées de doubles vitrages pour empêcher efficacement les déperditions de chaleur. Plus d’informations : tinyhouse-baluchon.fr. Que pensez-vous des tiny houses et de cette dernière réalisation de chez Baluchon ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .