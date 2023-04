« Des containers extensibles », les maisons pliables et habitables en quelques heures de Fast Modul (avec plan)

Depuis quelques années, les maisons de petites tailles remplacent progressivement les immenses villas. Les mœurs ont changé et les futurs propriétaires ou acheteurs souhaitent, de plus en plus, revenir à l’essentiel. Les tiny houses, maisons conteneurs ou maisons en A sont devenues, en quelques années, un type d’habitation très prisé des futurs acquéreurs. Mais il existe aussi un autre type d’habitation qui se démocratise : les maisons pliantes. En Isère, Charantonnay, l’entreprise Fast Modul est spécialisée dans les modules et maisons pliables. Les modules se destinent à devenir des bureaux annexes ou des ateliers, mais les maisons pliables du fabricant sont de vraies maisons, installées en quelques jours. Découverte.

Une maison pliable, qu’est-ce que c’est ?

Une maison pliante (ou pliable) est une structure qui peut être pliée et dépliée rapidement. Elle est généralement conçue pour être facilement transportable et rapide à installer. Les maisons pliantes peuvent être utiles dans des situations où une installation rapide est nécessaire. Ce peut être le cas lors de situations d’urgence ou de catastrophe. Elles sont destinées également pour des personnes qui ont besoin d’une maison temporaire ou mobile. Depuis peu, elles sont aussi choisies pour devenir des studios de jardin, pour héberger un proche âgé ou un jeune adulte. Une alternative à l’hébergement familial ou à la maison de retraite, qui permet de « vivre ensemble », mais en toute indépendance.

Les maisons pliables Fast Modul

Les maisons pliables Fast Modul sont assimilées à des maisons conteneurs, car fabriquées sur une structure en acier galvanisé peinte. Elles se différencient des tiny houses, traditionnellement en bois, par le design élégant qui offre aussi de nombreux avantages : excellente durabilité, ergonomie, facilité et rapidité d’installation. La tiny house est équipée d’une porte coulissante en verre double et d’une porte en panneau sandwich EPS.

Les fenêtres sont à double vitrage coulissant en PVC et les panneaux de décoration en PVC pour les murs, toit et coins internes. L’électricité est incluse à la livraison avec disjoncteur, entrée d’alimentation, éclairage LED, prises électriques et interrupteurs. Lors du déploiement, qui se fait en quelques heures seulement, vous découvrirez deux chambres, une salle de bain 100 % étanche, une cuisine, une double porte vitrée, un auvent pliable et le système d’eau et d’électricité inclus.

Quels sont les avantages d’une maison pliable Fast Modul ?

L’installation modulaire développée par Fast Modul se dit être l’une des meilleures tiny houses sur le marché. En choisissant ce type de maison modulaire, vous avez l’assurance d’une maison durable, construite en quelques heures seulement, avec l’aide de quelques bonnes volontés et d’une grue bien entendu. Les petites maisons Fast Modul s’adaptent à toutes les situations et peuvent devenir des habitations pérennes, des tiny houses locatives ou un hébergement d’urgence.

Enfin, il faut souligner le côté écologique des maisons pliables Fast Modul. En effet, lors de l’installation, elles ne produisent aucun déchet et ne nécessitent aucun terrassement lourd. La maison est livrée pliée. Grâce à un système de levage, elle est d’abord montée par le centre, puis les murs. Ensuite, les façades se déploient à leur tour, venant terminer la tiny house. Nous n’avons pas connaissance des tarifs pratiqués par Fast Modul, mais pour tous renseignements, vous pouvez les contacter via le site Fast Modul.