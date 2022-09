Cette entreprise fabriques des petites maisons en A à partir de containers d’expédition

Les maisons containers sont de plus en plus prisées de ceux qui souhaitent une maison construite rapidement et en limitant les frais… La plupart des maisons containers sont de petites tailles mais elles ont l’avantage d’être modulables. En empilant ou en accolant les containers d’expédition, il est, en effet, possible de doubler voire tripler la surface d’habitation en quelques mois… En Serbie, il existe une entreprise qui fabrique des maisons containers 100% produites en Europe, qui se destinent à un usage d’habitation, de studios de jardin, boutiques ou encore bureau. Disponibles en trois tailles, elle propose même une maison en A container. Découverte.

La mini-maison en A de MLG

La maison A Frame de MLG semble être une base de container sur lequel ont été ajouté un bardage métallique qui part du sol pour former le toit en A. La façade principale de la maison dispose d’une grande fenêtre triangulaire, d’une porte vitrée, et d’une baie vitrée à côté de la porte. L’intérieur se présente comme une seule pièce que le propriétaire peut aménager en chambre, atelier, bureau… Avec une mezzanine, il est aussi possible de créer un petit étage pour y disposer un lit… Elle n’est pas très grande mais pourrait tout à fait convenir pour un studio d’adolescent à mettre dans le jardin familial, ou pour une personne âgée, lui évitant ainsi la solitude et la maison de retraite… MLG propose des maisons containers brutes, et les acheteurs peuvent en disposer pour toute sorte d’utilisation.

MLG c’est qui ?

L’entreprise basée en Serbie conçoit et vend des maisons à base de containers d’expédition. Elles sont conçues pour résister aussi bien aux conditions météorologiques qu’au transport ou à la manutention. MLG peut fournir une maison prête à être aménagée dans un délai de 30 à 45 jours, et ils fournissent aussi le plan pour que le futur propriétaire puisse prévoir les fondations. Le futur propriétaire doit également prévoir un raccordement pour l’eau, l’électricité et le tout à l’égout Ø110. MLG propose trois types de constructions containers : un container de 12 mètres de long pour 2,5 mètres de large entièrement aménagé pour une habitation principale, le second de 6 mètres de long pour concevoir des bureaux, boutiques ou ateliers, et le dernier est donc la version à ossature en A dont nous vous avons parlé ci-dessus.

Les valeurs de MLG

L’entreprise serbe a décidé d’apporter le nouveau concept d’un conteneur pour le logement et l’utilisation de l’espace, ainsi qu’une combinaison d’espaces plus petits, d’économie et de luxe, plus proche de toutes les personnes, de toutes les couches économiques et de toutes les structures d’âge. Ils souhaitent par ce biais rendre l’accès à la propriété plus facile, pour un plus grand nombre de personnes. Pour que tous les propriétaires puissent avoir la maison container de leurs rêves, ils peuvent évidemment choisir divers aménagements tels que la couleur du container, le sol, les façades des meubles, la salle de bain, l’éclairage, les interrupteurs, les matériaux du store, etc. Les parois du conteneur ne peuvent pas être modifiées en raison du concept des installations électriques, de la statique du bâtiment lui-même et de sa menuiserie. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site MLG (en serbe).