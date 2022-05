Modular Project : de superbes maisons à base de containers d’expédition

Vous êtes peut-être à la recherche d’un constructeur pour votre future maison container… Alors que ces énormes monstres d’acier n’avaient pas grand intérêt il y a encore quelques années, ils deviennent LE matériau idéal pour construire des maisons à bas prix et de manière très rapide0. Avec la crise du logement qui impacte de nombreux pays du monde, il faut trouver des alternatives à la construction traditionnelle, qui doit aussi faire avec les pénuries de matières premières qui sévissent. En Espagne, nous avons déniché un constructeur de maisons modulaires, Modular Project, qui promet de vous construire une maison de 250 m² en seulement trois mois… En fin d’article, vous découvrirez également la maison de Claudie, que l’on dirait tout droit sortie du catalogue de Modular Project. C’est parti !

Modular Project c’est quoi ?

Cette entreprise de construction basée à Alicante en Espagne propose de construire des espaces de vie de haute qualité à partir de conteneurs maritimes. Chez Modular Project, l’approche est simple : réutiliser des containers d’expédition usagés et les adapter en magnifiques résidences permanentes ou temporaires. Elles peuvent donc devenir des résidences principales, des studios de jardin ou des agrandissements de maisons traditionnelles. Le système est déjà présent dans de nombreux pays du monde, mais dans le sud de l’Espagne, Modular Project est l’un des constructeurs de ce type les plus en vue actuellement.

Modular Project propose donc des constructions économiques, rapides et efficaces; c’est en tout cas ainsi qu’ils se définissent. Et ils proposent des constructions autonomes créées avec des matériaux recyclables ayant un très faible impact environnemental. Tous leurs aménagements sont conçus dans des matériaux à haute efficacité énergétique et les installations proposées sont toutes économes en énergie. Et comme la plupart des constructeurs de ce type de maison, l’entrepreneur espagnol s’adapte aux besoins de ses clients en proposant une personnalisation totale de ses modèles.

Un exemple de construction dans le même style

Claudie Dubreuil est une habitante du Canada, qui a peut-être, sans le savoir, inspiré Modular Project, ou peut-être s’est-elle inspirée de l’entreprise espagnole… Toujours est-il qu’elle a construit sa propre maison avec des containers maritimes et que le résultat est à couper le souffle ! Claudie a donc acheté quatre containers d’expédition mis au rebut pour 3000€ pièce, puis elle a fait appel à une équipe pour mettre en place ses containers en une journée seulement. A l’extérieur les murs ont été recouverts de bois de pin. Travaillant déjà dans le monde de la construction comme cheffe d’entreprise, elle voulait, pour elle, quelque chose d’insolite et de moins cher que les maisons traditionnelles. Le coût réduit des matières premières lui a permis de se « lâcher » un peu au niveau de la décoration… très personnelle !

Une petite visite guidée ?

Dans les chambres, Claudie a choisi d’allier le métal et le bois pour créer un style très moderne. Toutes les pièces disposent de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle. Au rez-de-chaussée, elle a choisi de se créer un bureau et un placard dans lequel la couleur et la matière d’origine des containers ont été laissé apparentes. La cuisine est entièrement équipée avec tout l’électroménager nécessaire et la salle de bain rappelle la combinaison bois et métal présente dans toute la maison.

Pour une petite touche originale, le salon a été installé à l’étage et elle y accède par un escalier en colimaçon dans le plus pur style industriel. Toujours à l’étage, on retrouve la chambre de la maîtresse de maison avec une salle de bain attenante. C’est par le mobilier que la couleur est apportée à l’ensemble… Enfin, la propriétaire des lieux s’est offert une jolie terrasse sur laquelle elle a même installé une douche d’été. Un endroit sympa et une chouette maison container non ? Plus d’infos : modularprojects.es