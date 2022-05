Savez vous (vraiment) à quoi servent les trois compartiments du tiroir de votre lave-linge ?

Nous sommes tous propriétaires (ou presque) d’une machine à laver, que l’on appelle aussi lave-linge, un appareil électroménager ô combien indispensable qui vous permet d’avoir des vêtements propres en quelques heures… Elle prend l’eau, tourne, lave, essore et sèche même votre linge parfois. Sur le haut de votre machine à hublot ou dans la porte de votre machine à ouverture sur le dessus, se trouve un tiroir qui présente trois compartiments avec des signes étranges ! Lorsque vous « lancez » une machine, vous mettez dans ces compartiments de la lessive et éventuellement de l’adoucissant… Mais, êtes-vous sûrs de mettre les bons produits aux bons endroits ?

Un appareil essentiel aujourd’hui !

Il est loin le temps où les femmes, (oui les femmes, à cette époque, les hommes beaucoup moins quand même) allaient au lavoir battre le linge et papoter avec les copines… Aujourd’hui, on trie (parfois) le linge, on le jette dans le tambour, on appuie sur un bouton et la magie opère ! Il ne faut quand même pas oublier de mettre un agent lavant, c’est mieux pour avoir du linge propre. Et donc, le tiroir avec ces trois compartiments, il sert à quoi exactement ?

La vérité sur le tiroir de votre lave-linge

Votre tiroir ou la porte de votre lave-linge dispose donc de trois compartiments. Le premier devant lequel s’affiche le I du 1 en chiffre romain, se destine au prélavage, donc si vous n’utilisez pas cette fonction, inutile de le remplir… Si votre linge est très sale, il faudra y glisser une petite quantité de lessive. Le second bac, logiquement identifié par II est celui qui va accueillir votre lessive liquide ou en poudre, mais pas en tablette, qui, elle ira directement dans le tambour. Et donc, le troisième bac identifié non pas par le III mais par une sorte de trèfle est réservé à l’adoucissant ou au vinaigre blanc si vous l’utilisez à la place de l’adoucissant conventionnel. Maintenant que vous connaissez les secrets du tiroir de votre machine à laver, ne vous trompez plus ! Une lessive n’a jamais adouci le linge et l’adoucissant ne lave pas, qu’on se le dise… De plus, cela pourrait endommager votre lave-linge.

Quelques alternatives à la lessive ?

Les noix de lavage indiennes remplaceront à merveille votre lessive… Elles sont issues du Sapindus Mukorosi, un arbre que l’on trouve en Inde et au Népal et peuvent être utilisées dans tous les tambours. Ces noix indiennes contiennent tout simplement des tensioactifs naturels qui agissent exactement comme la lessive.

Ces noix indiennes contiennent tout simplement des tensioactifs naturels qui agissent exactement comme la lessive. Le lierre, nous en trouvons partout ou presque, grimpant sur les murs ou envahissant vos clôtures ! Prélevez une cinquantaine de feuilles que vous ferez bouillir dans de l’eau pendant 15 minutes. Laissez macérer une nuit entière dans un récipient fermé, filtrez, votre lessive est prête et pourra être utilisée pendant un mois maximum.

et pourra être utilisée pendant un mois maximum. Les balles de lavages peuvent aussi être une alternative, mais elles ne permettent pas de se passer de lessive, juste d’en mettre moitié moins… En revanche, elles pétrissent le linge et vous permettent de vous passer totalement d’adoucissant, ce qui est déjà une bonne nouvelle !

Il existe encore d’autres solutions pour remplacer la lessive chimique et cette liste n’est pas exhaustive, nous avons sélectionné les trois alternatives parmi les plus simples à mettre en pratique.

19 Commentaires Alepia Noix de Lavage Bio, Agrumes, 1 kg Ce sont des noix de lavage blondes, c'est la meilleure qualité Meilleure Vente n° 1