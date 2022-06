Doubs : un couple construit une maison avec 6 containers d’expédition et partage ses conseils pour faire de même

Vivre dans une maison container ? Actuellement ces maisons construites à partir de containers maritimes neufs ou d’occasion ont le vent en poupe… Avec l’augmentation des prix des terrains, des loyers et des matériaux de construction, elles deviennent une alternative aux habitations traditionnelles. En fonction du nombre de containers assemblés, elles ne reviennent pas toutes moins chères qu’une maison traditionnelle, mais elles ont l’avantage d’être rapidement construites et personnalisables à souhait…

Des containers d’occasion à la base de leur maison

Certains propriétaires choisissent des containers neufs, mais Capucine et Florent, eux, ont opté pour des containers qui avaient déjà traversé le monde… Six containers pour une surface habitable de 170 m², une immense maison qu’ils ont construite eux-mêmes avec l’aide de leurs proches. Capucine est infirmière, Florent est agent immobilier, et tous deux sont passionnés de bricolage et de décoration. En 2019, ils visionnent une émission consacrée aux maisons insolites et découvrent les maisons containers: c’est le déclic ! A partir de cette date, ils se document sur les réseaux sociaux, livres, etc. C’est décidé, leur future maison sera construite en containers… Une construction qui semble facile, sans trop de maçonnerie; un projet enthousiasmant pour les deux natifs de Dôle !

Un projet assez compliqué finalement

Si leurs plans étaient déjà bouclés depuis longtemps, le plus difficile pour le couple a été de trouver une commune acceptant de les accueillir ! Si, au départ, ils avaient choisi la ville d’Avanne pour s’installer, ils ont dû changer de destination, car la commune n’autorise pas ce type de construction. C’est donc à Franois qu’ils ont pu acheter un terrain de 800 m² pour y construire leur maison. Et ils ont dû batailler car la mairie était très réfractaire à leur projet… Finalement, après de multiples rendez-vous, explications, plans, preuves, etc., ils obtiennent leur permis de construire en 2020. Juste avant le premier confinement, les entreprises sont à l’arrêt, dans l’impossibilité de se déplacer… Ils devront attendre le 6 juillet de cette même année pour voir arriver la livraison de leur 6 containers. Débutent alors neuf mois de travaux pour créer le vide sanitaire, placer les tuyauteries, poser les poutres de soutènement, combler le trou, etc. Puis, il faut découper les parois intérieures, installer les containers en configuration finale, les isoler au maximum avec 4 couches différentes (tôle, polyuréthane, laine, placo). Il a aussi fallu assurer le passage des communications, car dans un container, les communications téléphoniques ou internet peuvent s’avérer très compliquées.

La création de l’intérieur enfin !

Après tous ces travaux initiaux, ils sont enfin passé à l’aménagement de leur maison container, qui comprend dans une première paire de containers, la cuisine, le salon et le séjour. Une deuxième paire accueille le bureau, trois chambres et les salles de bains attenantes… Enfin, les deux derniers containers forment un studio qui sera destiné à la location, et un garage. Le chantier de cette maison était aussi placé sous le signe de l’écologie et de la récupération. Ainsi, ils ont récupéré les découpes de tôles pour les réutiliser dans la maison, installé une cuve de 5000 m3 pour récupérer les eaux de pluie… Cette cuve sert aux WC, machines à laver, et arrosage du jardin. Même les plaques d’immatriculation des containers sont devenues de petits tableaux décoratifs !

L’emménagement en mai 2021

En mai 2021, ils peuvent enfin poser leurs valises dans leur jolie maison… 145 m² habitables sur les 170 m² de surface totale, puisque 30 m² sont réservés au garage et au studio à louer. Le couple annonce un coût total de 145 000€ pour la maison, 100 000€ pour l’achat du terrain et 18 000€ pour la livraison des containers, soit au total 263 000€. Ils ont dû ensuite faire face à quelques critiques des voisins ou à des visites impromptues de curieux qui entraient dans les containers… Mais finalement les retours sont assez positifs et leur maison attirent les curieux des alentours ! Prochain projet : une piscine, mais l’histoire ne dit pas si, elle aussi, sera construite à partir d’un container d’occasion ? Envie de construire votre maison container, retrouvez notre dossier complet sur le sujet… Vous pouvez suivre l’aventure de Capucine et Florent sur leur compte Instagram si le cœur vous en dit. Et vous pouvez aussi en louer une partie, pour deux nuits minimum (soit 110€) sur Airbnb ! Les deux amoureux ont également écrit un livre qui raconte leur joli projet et vous donne tous les tuyaux pour construire votre maison container.

