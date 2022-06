Immobilier : les maisons containers ne seraient pas un si bon plan que ça d’après cette étude…

Dans le monde de la construction, il existe un type d’habitation qui n’en finit plus de séduire : les maisons containers. Il est vrai qu’elles semblent avoir de nombreuses qualités comme leur accessibilité financière, le fait qu’elles participent au recyclage, ou encore qu’elles soient faciles et rapides à installer. Ces énormes caisses métalliques sont, à l’origine, dédiées au transport de marchandises à travers les océans. Elles sont solides pour résister aux assauts des océans, légères pour être facilement déplacées, facilement aménageables en maison, piscine, abri antiatomique, etc. Elles se révèlent également être une solution pour les plus démunis ou les sans-abri, comme logements temporaires. Bref, la stratégie marketing est plutôt bien rodée… Pourtant, ces maisons containers n’ont pas que des avantages… Le site Ecoabode.com revient sur les 3 raisons qui devraient nous faire réfléchir avant d’acheter des containers maritimes !

Très chauds ou très froids !

Le métal utilisé pour les containers maritimes est très résistant pour son usage premier, mais ce métal est aussi un parfait conducteur de chaleur ou de froid. En d’autres termes, une maison container doit être parfaitement isolée si les propriétaires ne veulent pas vivre dans un four en été, ou dans un congélateur en hiver. Chaque centimètre carré devra donc être isolé avec des moyens parfois assez onéreux…. Les revêtements des intérieurs des murs devront avoir une double isolation thermique : contre le chaud et contre le froid. Et si vous l’isolez par l’extérieur, vous perdrez l’esthétique du métal qui vous avait peut-être séduit au départ. En isolant par l’intérieur, vous réduisez évidemment la surface habitable… Que ce soit l’un ou l’autre, cela ajoute un vrai coût aux travaux.

Oui, les containers sont recyclables !

On entend souvent dire que les containers maritimes sont des caisses métalliques mises au rebut dont les exploitants ne savent que faire. En d’autres termes, acheter un container d’occasion serait bon pour la planète… Mais il faut savoir que les containers maritimes sont totalement recyclables, et que vous obtiendriez même de l’argent si vous le déposiez en déchetterie… L’extraction et la fabrication du métal ont un fort impact environnemental, plus important encore que les fabrications en bois par exemple. Le métal déjà en circulation peut donc être recycler… Partir du principe écologique pour acquérir un container maritime relèverait donc du Green Bashing ?

Du métal un brin toxique ?

Les containers maritimes transportent, par définition, des marchandises… Et nombreux sont ceux qui abritent en leur sein des pesticides, herbicides, voire produits chimiques. De plus, ils sont recouverts d’une peinture à base de plomb pour résister à l’eau salée des mers et océans. Ces traitements chimiques des containers peuvent donc être nocifs. Si vous vous penchez un peu sur le sujet des containers maritimes, vous remarquerez que les entreprises de construction proposent des containers neufs, ou n’ayant effectué qu’une seule traversée. Les vieux containers rouillés et ayant faits 100 fois le tour du monde, ce serait finalement plus une légende que la vérité ! En conclusion, les containers maritimes peuvent être une excellente alternative pour des logements temporaires, mais toujours selon le site de référence, ils ne devraient pas être utilisés comme logements pérennes ! Nous vous laisserons juger de ces quelques informations avant de peut-être de vous lancer sur un projet de maison container ?