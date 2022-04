Ces entreprises fabriquent de magnifiques piscines en utilisant des containers de marchandises

Vous avez peut-être déjà aperçu une drôle de photo, où des ouvriers de chantiers ont transformé une benne en superbe piscine de fortune… Un entrepreneur natif de l’Île de Beauté a peut-être bien vu ce cliché ! Yannick Valsetti, 47 ans, propose de transformer des containers maritimes qu’il fait venir de La Rochelle en superbes piscines… Pour 22 000€, vous devenez propriétaire d’une piscine de 12 mètres de long, qui sera soumise aux règles d’urbanisme, que nous exposions dans cet article. Après les maisons containers, ou les bureaux, voici donc les piscines containers… Décidément, le recyclage de ces monstres d’acier devient un business pour de nombreux entrepreneurs. Présentation.

L’idée de l’entrepreneur corse

Yannick Valsetti a, un jour, trouvé ce concept sur Internet, les piscines containers étant très répandues au Canada ou en Australie. Il a décidé de s’associer à l’entreprise Pool Containers pour lancer son entreprise de construction de piscine explique le site Corse Matin. Une fois le devis signé avec ses clients, l’entrepreneur se charge de faire venir le container de La Rochelle. Tous sont des containers commerciaux mis au rebut de leur fonction principale. Une fois arrivées à Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio, Yannick découpe, nettoie, traite et transforme les containers, puis teste l’étanchéité de la structure pendant 15 jours. Un container lui permet de créer deux piscines, et il travaille à flux tendu, car les commandes sont nombreuses !

Quel délai pour une piscine container ?

L’entrepreneur explique avoir choisi La Rochelle pour faire venir ses containers par la mer, car la ville était la plus proche, géographiquement, de la Corse. Le but étant de réduire les délais, mais également la pollution liée au transport des containers. Une fois le container livré en Corse, il faut compter une journée d’installation pour une piscine hors-sol, deux pour une piscine enterrée et environ quatre jours si le client souhaite une coque autour.

Combien coûte une piscine container ?

Yannick Valsetti explique que le modèle le moins cher (hors transport et installation) revient à 10 000€ environ, et que pour la plus luxueuse de ses modèles, il faut compter 22 000€. Il justifie le prix par la qualité des matériaux utilisés et leur résistance au temps… Une piscine hors sol en bois est, selon lui, bonne à jeter au bout de 5 ans, alors que le container peut durer toute une vie ! Le seul bémol pour une piscine container, est le peu d’option qu’elle propose: deux tailles disponibles seulement (6 ou 12 mètres) et une largeur immuable de 2.40 mètres. Elles sont aussi plus lourdes (2.5 tonnes contre 900 kilos pour une piscine bois).

L’entreprise Pool Containers

Si vous n’avez pas la chance d’habiter en Corse, vous ne pourrez donc pas passer par les services de Yannick. En revanche, vous pourrez faire appel à l’entreprise Pool Containers, la même qui livre les containers sur l’Île de Beauté. L’entreprise rochelaise propose 6 modèles différents pour des prix à partir de 9995€ et jusqu’à 21990€ (Prix TTC, pose en hors-sol, hors terrassement et livraison). Pour toute demande de renseignements ou devis, vous pouvez contacter Pool Containers via leur page de contact.