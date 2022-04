Studio de jardin et maison container : 4 alternatives pour remplacer la dalle de ciment

Le printemps est là, vous allez commencer à préparer votre jardin pour l’été… Tondre la pelouse, planter des fleurs, semer des graines mellifères, etc. Et vous aurez peut-être l’idée d’installer un abri de jardin ou une maison container, qui peuvent servir à ranger les outils, ou comme studio de jardin pour travailler par exemple ! Les abris de jardin ne nécessitent pas de fondation, mais il faut tout de même les construire sur un sol stable et solide… Vous n’aurez peut-être pas envie de décaisser des mètres cubes de terre, puis de couler une dalle en béton, qui doit être d’environ 15 cm de profondeur pour un abri de 20 m² environ. On vous donne quatre solutions pour monter votre abri sans pelleteuse, ciment et bétonnière ! C’est parti !

Solution numéro 1 : les fondations avec des parpaings

Si vous choisissez cette solution, vous n’échapperez pas au décaissement de votre terrain, il faudra creuser sur environ 20 centimètres de profondeur. Les parpaings devront être posés sur une couche de sable pour qu’ils s’ancrent plus facilement dans le sol. Il faudra ensuite ajouter des bastaings de renforts, sur chaque angle, de classe 3 et traités autoclave pour créer le soutien du plancher. Une fois les parpaings alignés et de niveau, vous pourrez débuter la construction.

Solution numéro 2 : les embases de fondation

Les embases de fondations sont des pièces métalliques qui se posent au sol et qui viennent se fixer aux quatre coins de votre plancher. Comptez quatre embases pour un abri de 5 m². Elles vont servir de fondations à votre plancher, s’adaptent à différents types de terrain (pelouse, sable, gravillons) … Il faudra juste penser à mettre parfaitement à niveau votre plancher avant le montage définitif.

Solution numéro 3 : les dalles en béton

Pour un petit abri, c’est la solution la plus simple ! Les dalles en béton forment un lit pour y poser le plancher… Il faut simplement les positionner sur une couche de sable afin de faciliter la mise en place et le nivellement de votre plancher.

Solution numéro 4 : les plots en béton

Les plots en béton sont aussi une solution très simple pour des surfaces un peu plus grandes: il suffit de les poser au sol, sur toute la surface du plancher, à distance égale les uns des autres. Ils viennent se poser sur un film géotextile percé à chaque emplacement de plot. Le plancher se pose directement dessus, et vous pouvez monter votre abri… Attention, cette technique est uniquement valable pour les abris avec un plancher; dans le cas contraire, l’air pourrait pénétrer et faire bouger votre chalet lors de grands vents.

Quelle est la législation en matière d’abri de jardin ?

Pour les abris de jardins de moins de 5 m², aucune déclaration n’est à faire en mairie. Attention cependant, cette réglementation vaut pour un seul abri de jardin, si vous imaginez en accoler deux ou trois, la législation change. Pour les abris dont la surface au sol est comprise entre 5 et 20 m², une déclaration préalable de travaux (DP) doit être faite au service urbanisme de votre mairie. Enfin, pour les abris supérieurs à 20 m², une demande de permis de construire devra être déposée en mairie et vous devrez respecter le délai de réponse de 3 mois avant de pouvoir débuter la construction, en sachant que si vous n’obtenez pas de réponse dans le délai légal, cela vaut comme une acceptation pour non-opposition.