“Cela donne à nos filles une certaine autonomie” des parents transforment deux containers en studios de jardin

Comment faire pour avoir assez de place pour toute la famille lorsqu’elle s’agrandit, que les enfants deviennent adultes, ou que les grands parents souhaitent revenir dans la maison familiale ? Une équation pas toujours simple à résoudre quand on possède déjà une maison, ou que l’on recompose une famille. Un couple qui a emménagé dans une nouvelle maison souhaitait offrir en espace supplémentaire à leurs adolescentes. Un petit coin d’intimité niché dans la propriété familiale… Avec 100 000£ (environ 119 000€), ils ont acheté deux containers maritimes pour que leurs filles puissent vivre confortablement dans leur jardin. Découverte !

Une maison presque parfaite !

Lorsqu’ils ont emménagé ensemble, ils pensaient avoir trouvé la maison idéale, mais ils n’avaient pas assez d’espace pour que chacun des trois enfants ait son petit coin privé… Par contre, ils avaient un grand jardin ! Ils ont donc décidé d’investir dans deux containers pour y créer un espace pour chacune de leurs deux filles. Un moyen pour le père Matt d’offrir une certaine autonomie à chacune tout en restant dans l’enceinte de la propriété. De plus, le couple envisage de réutiliser les espaces de leurs filles Maddie et Ashley pour y loger leurs parents âgés lorsque les enfants auront quitté le nid familial.

Comment ont-ils procédé ?

Chacun des containers a couté au couple la somme de 50 000£ ( environ 60 000€), puis il a fallu ajouter environ 4000£ (4 700€) pour les meubler et les rendre viables… Les deux containers fonctionnent sur le même système d’électricité et le même réseau d’eau. Matt explique qu’il n’a fallu que quatre heures pour que les deux containers soient raccordés au réseau de la maison principale. Les deux adolescentes ont donc vécu dans leurs containers, puis, quand Ashley est partie étudier à l’université, c’est Braedon, le petit ami de Maddie, qui est devenu locataire du container d’Ashley. Le nouveau couple vit donc désormais dans la maison container ajoutée avec une superficie de 12 mètres de long sur 2.5 mètres de large. Et même si Maddie est à son tour partie étudier à l’université, elle ne veut pas quitter sa maison container et déclare : “Vivre sur le campus est quelque chose que je n’ai jamais voulu faire, j’aime vraiment être près de mon père, c’est l’un de mes meilleurs amis et je ne pouvais pas imaginer être loin de lui.”

Un petit tour à l’intérieur ?

Les deux containers ont été aménagés quasiment à l’identique et offrent bien plus qu’une simple chambre aux occupants… A l’intérieur, on trouve un joli coin salon avec un canapé qui se transforme en lit pour accueillir les invités, et une grande télévision pour les soirées Netflix par exemple ! Dans un coin de la pièce, les parents ont aménagé un petit espace cuisine avec un mini réfrigérateur, une cuisinière à induction et un micro-ondes… Mais la jeune fille explique qu’elle préfère partager les repas avec ses parents et cuisiner dans la cuisine familiale ! Les salles de bains disposent chacune d’une douche à l’italienne et de nombreux espaces de rangement.

Quant aux chambres, les lits ont été surélevés afin de gagner des espaces de rangement grâce à des tiroirs intégrés. Les placards ont été intelligemment aménagés, mais débordent de vêtements… L’idée de construire un studio de jardin pour ses ados et de le transformer plus tard pour ses parents âgés est juste une idée géniale non ?