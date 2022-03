GreenKub dévoile un studio de jardin décoré par Anne-Sophie Baryga, de So Déco

Vous connaissez peut-être déjà l’entreprise française GreenKub, l’une des spécialistes du studio de jardin dans notre pays… Pour vous donner une idée de la manière dont on peut décorer sa tiny-house, GreenKub a fait appel à l’entreprise So Déco. Derrière ce nom se cache Anne-Sophie Baryga, ancienne directrice artistique qui a transformé sa passion de la décoration en activité professionnelle. Depuis 2008, Anne-Sophie, originaire de Lille, distille conseils et astuces déco partout en France, et s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers. GreenKub lui a confié la décoration intégrale d’une tiny-house de 30 m², et le résultat est absolument splendide ! Présentation.

Optimiser les petits espaces

Il semblerait qu’Anne-Sophie ait eu à cœur d’agencer l’espace avec l’idée de ne pas trop en prendre… Il faut dire que pour aménager une tiny-house, il faut un peu d’imagination. Précisons que le défi lancé par GreenKub à Anne-Sophie était d’aménager le studio de jardin dans son intégralité. Elle s’est donc retrouvée devant une pièce totalement vide, avec uniquement la cuisine déjà installée. Et ce sera cette pièce qui sera l’idée de départ de son projet… Elle l’a choisie avec un sol vinyle effet béton et un papier peint à carreaux, noir. Anne-Sophie précise que dans un petit espace, il faut jouer sur les contrastes et les textures pour agrandir la pièce ! Le dernier critère que la décoratrice s’est imposé : un aménagement autour de la nature… Il est vrai que ces petits studios de jardin en bois, ont une connotation « nature » indéniable, il fallait donc pouvoir profiter de l’extérieur tout en restant à l’intérieur.

La pièce de vie selon Anne-Sophie

Dans la pièce de vie, la décoratrice à choisi de créer deux espaces distincts : la cuisine avec un coin repas, et un salon. Au sol, elle a choisi un sol en vinyle béton clair qui contraste avec les murs en bois et des meubles noirs pour pouvoir jouer ensuite avec les couleurs. Elle a d’ailleurs opté pour le rose et le terracotta, mais elle aurait tout aussi bien pu mettre du vert ou du bleu, la base étant neutre. Dans le salon, on trouve une table basse et un coin repas… Elle a choisi deux chauffeuses qui forment un canapé deux places. La banquette cache un petit coffre de rangement, mais elle peut servir d’assise lorsque la table pliante se trouve en terrasse !

La cuisine selon Anne-Sophie

La cuisine est noire, et c’est plutôt inattendu, mais cela a été pensé pour qu’elle se détache du reste, et créer une ambiance plutôt chic ! Les éléments de cuisine vont jusqu’au plafond, un choix assumé pour optimiser le rangement mais également pour donner l’impression de hauteur et de volume dans la pièce. En ajoutant un grand miroir, l’espace semble encore plus grand. Le dessous de l’escalier, qui se trouve dans la cuisine, sert de rangement pour le réfrigérateur et pour quelques plantes vertes qui apportent le côté nature recherché. L’espace cuisine est ensuite délimité par un îlot central, formant ainsi un U chaleureux, qui permet aussi d’accroître les espaces de rangement.

La chambre selon Anne-Sophie

Pour la chambre, la décoratrice a choisi un papier peint noir à la tête du lit… Cette couleur a été validée pour créer un rappel à la cuisine et donner un aspect chaleureux à la pièce. La petite pièce de 10 m², accueille un lit deux places, une commode, un portant et un lit parapluie pour un enfant… Anne-Sophie Baryga affirme avoir passé une superbe journée au sein de l’entreprise GreenKub, qui de son côté, affirme que si la passion pour la décoration avait un visage, ce serait celui d’Anne-Sophie Baryga alias So Déco. C’est un partenariat très réussi, et vous pouvez suivre la décoratrice sur Instagram, où elle dévoile quelques-unes de ses nombreuses réalisations… Si vous souhaitez reproduire à l’identique la GreenKub selon So Déco, toutes les références d’articles, prix, vendeurs sont disponibles ici, en cliquant sur chaque objet.