Colomb : une superbe tiny house faite de bois et de métal aux allures de maison container

Celles que l’on appelle tiny houses ont le vent en poupe. Elles sont devenues en quelques années très prisées des futurs propriétaires qui en font leur résidence principale. Maison en bois, en A ou à base de containers maritimes, tout est désormais possible pour construire une petite maison confortable avec un budget limité. Pour la découverte de cette nouvelle petite maison, nous vous emmenons à Colomb dans l’Ohio pour découvrir une tiny house moderne et lumineuse qui intègre des solutions de conception intelligentes, et qui la font paraître bien plus grande qu’elle ne l’est réellement. Comme souvent, le secret de cette tiny house, ce sont les nombreuses fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle. C’est parti pour une petite visite guidée.

La tiny house de Colomb vue de l’extérieur

Cette petite maison a été construite sur une remorque à trois essieux Iron Eagle, et mesure 9,1 mètres de long sur 2,5 mètres de large. Elle offre au total un espace habitable de 29,7 mètres carrés, comprenant un loft. D’aspect extérieur, elle ressemble à un container maritime peint en noir, mais en fait, un seul côté a été conçu en métal ondulé de couleur rouille. Le reste de la structure est en ossature bois. La petite maison dispose de 5 grandes fenêtres sur le pourtour de la maison ainsi que trois puits de lumière qui laissent aussi entrer l’air frais à l’intérieur. Il faut encore ajouter un ensemble de portes doubles et une porte française. L’extérieur est magnifique avec 3 côtés en métal ondulé noir et 1 côté en métal ondulé de couleur rouille. Les fenêtres et les portes sont en vinyle noir et le toit décline de droite à gauche avec une pente de 2″ permettant un bon drainage. La maison est câblée avec un service de 100 ampères et est livrée avec une prise en queue de cochon de 50 ampères.

Un petit tour à l’intérieur ?

L’entrée se fait par la double porte vitrée et vous emmène directement dans le salon, qui dispose d’un petit canapé et d’une télévision. La pièce peut sembler très grande grâce à l’une des ingénieuses lucarnes de Vénus, installée juste au-dessus. On trouve ensuite la cuisine qui dispose d’une table pour 2 à 4 convives. Table qui servira aussi de bureau, parfaitement disposée devant une grande fenêtre avec une vue imprenable sur l’extérieur. Cette cuisine se compose d’un bloc de boucher, d’une cuisinière 4 brûleurs propane en verre, d’un évier de ferme en acier, d’un lave-vaisselle et d’un grand combiné réfrigérateur-congélateur.

De nombreux rangements bas et hauts ont également été conçus pour optimiser l’espace. La cuisine dispose d’une fenêtre à triple glissière unique qui peut servir de passe-partout pour les réceptions intérieures/extérieures. Enfin, le rez-de-chaussée abrite une salle de bains fermée par une porte battante. Sol en carrelage noir, cabine de douche vitrée, WC à double chasse d’eau et double vasque pour la toilette. Petite, mais hyper fonctionnelle !

Et à l’étage, ça donne quoi ?

On y accède par un petit escalier de 8 marches qui part de la cuisine; sur cette mezzanine se cache un grand loft équipée d’un poêle à bois, de lumières LED encastrées au plafond et la chambre à coucher. Cet espace a été pensé pour y dormir évidemment, mais également pour s’y détendre près du poêle avec un bon livre par exemple. Cette petite maison a récemment été mise en vente sur le site officiel Tiny House Listings, au prix de 109 999 dollars, ce qui reste assez raisonnable au regard de ce qu’elle propose.