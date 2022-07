Cavin Tiny House : une petite maison sur roues avec auvent adaptée aux animaux

Nous avons pour habitude de vous présenter des tiny houses en tous genres… Elles sont généralement plutôt petites, écologiques et correspondent à un mode de vie plutôt minimaliste. Avec la Cavin Tiny House de Movables Roots, ce n’est pas vraiment dans cette catégorie que joue cette immense maison bleue adossée à une colline ! En effet, l’entreprise américaine basé en Floride n’est pas vraiment du genre à fabriquer des petites maisons à bas prix. Movables Roots, ce sont plutôt des tiny houses luxueuses parfois plus grandes qu’une maison classique et pouvant atteindre la jolie somme de 200 000€. La Cavin Tiny House a été conçue pour y loger une dame, son chat et sa vieille tortue. Autant vous dire que les trois locataires devraient être à leur aise ! Présentation.

Cavin Tiny House, une jolie maison bleue !

Les tiny houses Movable Roots ne sont certes pas les plus accessibles du marché, mais elles ont l’avantage d’être entièrement personnalisables et personnalisées… Les désirs des clients de ce fabricant sont des ordres ou presque. Elles sont spacieuses et conviennent aux plus exigeants des propriétaires. La propriétaire de la Cavin House habite désormais dans une petite maison posée sur une remorque de 8.5 mètres de long et peut profiter d’une surface de 28 m² environ, mezzanine incluse. La cliente souhaitait une maison pour elle et pour abriter son chat et sa tortue; sa maison devait donc être adaptée aux animaux de compagnie. Elle a par conséquent fait équiper l’une des pièces avec le bac à litière intégré dans une armoire qui évacue vers l’extérieur. La tortue a également son coin dans la pièce, avec une jolie petite Turtle Tiny House !

L’intérieur de la Cavin Tiny House

Pour garder le frais à l’intérieur les nuits d’été, ou le chaud par les froides journées d’hiver, la cliente a souhaité un store électrique et rétractable dans l’une des pièces maîtresses de cette tiny house. La chambre de la propriétaire se trouve sur la mezzanine à laquelle on accède par un grand escalier en bois. Au rez-de-chaussée, on trouve le salon doté d’un plancher surélevé qui permet des rangements ou un lit d’appoint pour des invités. La cuisine et la salle de bains ont aussi leur place sur cet étage. La cuisine a été conçue en L avec des éléments de rangements supérieurs, un bar surélevé et un grand plan de travail. Quant à la salle de bains, elle dispose d’une douche à l’italienne, de toilettes classiques et d’un lavabo.

Quel est le prix de la Cavin Tiny House ?

On vous a prévenu, Movable Roots ne fait pas dans le low cost ! Cette tiny house a été conçue pour la somme de 125 000€ environ. En sachant que le moins cher des modèles coûte 100 000€, et le plus cher plus de 200 000€, elle se situe dans la fourchette de prix de l’entreprise. Toujours est-il que la femme au chat et à la tortue doit aimer le bleu océan, car le bardage est d’un bleu vif, tout comme le toit qui semble lui aussi de la même couleur. Alors vous aimez ? Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Movable Roots.