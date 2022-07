Denali Clerestory, une impressionnante et luxueuse Tiny House qui ressemble à un mini manoir

Lorsque l’on pense tiny house, on imagine immédiatement une petite maison sur roues, qu’il faut aménager avec minutie pour éviter le manque d’espace… On pense aussi à un mode de vie minimaliste, où le confort est accessoire. La plupart des propriétaires de tiny houses font effectivement le choix d’un mode de vie plus proche de la nature où le luxe et le superflu n’ont plus leur place. Dans le cas du Denali Clerestory, tous ces clichés volent en éclat, car cette petite maison a été conçue comme une demeure de luxe dans laquelle on se sent comme dans un mini manoir par Timbercraft Tiny Homes, un constructeur américain originaire de Guntersville en Alabama. Découverte !

Le Denali Clerestory, un mini manoir sur roues

Timbercraft Tiny Homes est un constructeur américain connu pour créer de belles maisons sur roues qui répondent aux besoins de chaque propriétaire et est spécialisé dans la fabrication de modèles entièrement personnalisés. Le Denali Clerestory est donc une configuration particulière du modèle Denali, qui mesure 11,2 mètres de long et qui allie le moderne et le rustique. Le modèle de base est déjà une tiny house de grande taille et le Clerestory est encore plus grand. En effet, ce mini manoir est ce que l’on pourrait appeler une « grande » tiny house avec 12.4 mètres de long, 3 mètres de large et 3.3 mètres de hauteur… De petites fenêtres ont été installées sur toutes les façades de la tiny house, laissant entrer la lumière naturelle et lui donnant l’aspect extérieur d’un manoir. Ce sont tout de même 37 mètres carrés de surface qui s’offrent aux propriétaires du Clerestory, quand la norme pour une tiny house est plutôt inférieure à 20 m².

Une petite visite de l’intérieur ?

L’intérieur du Clerestory ressemble à celui d’une cabane très confortable avec ses plafonds en bois teint et ses planchers en bois brut. Au rez-de-chaussée, on trouve une cuisine ouverte aménagée avec tous les électroménagers d’une cuisine traditionnelle. Les rangements de la cuisine ont été peints en vert pour rappeler la nature et elle dispose d’un grand plan de travail en quartz, d’une table de cuisson à quatre brûleurs, d’un four, d’un lave-vaisselle et d’un grand réfrigérateur.

Le tout agrémenté d’un petit bar et de deux tabourets pour prendre le petit-déjeuner. A côté de la cuisine se trouve la pièce à vivre qui peut être utilisée comme salon en y installant une table basse et un canapé qui pourra éventuellement se transformer en couchage d’appoint. Depuis le salon qui dispose de nombreuses fenêtres, les propriétaires pourront bénéficier d’une vue incroyable sur l’extérieur. Enfin, au bout du couloir se trouve la salle de bains, bien plus grande que celles que l’on a l’habitude de voir dans une tiny house. Elle dispose d’une grande douche avec porte de verre, des WC à chasse d’eau classique, d’armoires de rangement, d’un lave-linge et d’un sèche-linge.

Des espaces nuits spacieux et confortables…

Dans le Denali Clerestory, il n’existe pas de mezzanine, mais elle peut être ajoutée si les propriétaires le souhaitent au-dessus de la cuisine. Actuellement, l’espace nuit se trouve un peu surélevé du reste de la maison, accessible par quelques marches. Cet espace dispose d’un lit king-size, de rangements intégrés et d’un immense dressing. Selon les propriétaires, on peut y vivre toute l’année, à six personnes et de manière tout à fait confortable. Ajoutons un climatiseur mini-split sans conduit avec une pompe à chaleur, un système de ventilation ERV et des lumières LED encastrées pour terminer la description de cette jolie tiny house. Aucun prix n’est mentionné pour ce mini manoir, mais les prix du fabricant débutent à 81 000$… Plus d’informations ? Rendez-vous sur Timbercraft Tiny Homes.