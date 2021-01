Potatiny-house : et si vous passiez la nuit dans une patate géante ?

Dormir dans une patate ? Mais quelle drôle d’idée ! Pourtant il est tout à fait possible de passer une ou plusieurs nuits dans une patate géante ! Pour tenter l’expérience, il faudra cependant vous rendre dans l’Idaho (USA) près de la ville de Boise. Kristie Wolfe est passée maître en matière de recyclage, d’originalité et de tiny-house hors du commun…

Dans l’Etat de l’Idaho, la pomme de terre est une institution… Pendant sept ans, la Commission de la Pomme de Terre a envoyé sur les routes, une patate géante de 6 tonnes… Ce qui a donné des idées à Kristie Wolfe ! Présentation.

Sur Airbnb, vous pouvez donc louer pour quelques nuits cette pomme de terre géante. Après l’avoir récupérée, elle a passé un an à la transformer pour en faire une tiny-house absolument détonante ! Cette pomme de terre publicitaire est à l’origine faite de plastique, de plâtre et d’acier. Une fois le festival terminé, cette patate géante devait être détruite.

Mais, Kristie Wolfe a décidé d’en faire une « potatiny-house » ! Elle a donc installé tout le confort nécessaire : prises de courant, mini-réfrigérateur et créer une ambiance assez vintage… Un lit king-size et une salle de bain tout confort permettent aux visiteurs d’être totalement autonomes.

Sur fond de vieux disques vinyles, il est donc possible de se prélasser dans une pomme de terre. Et cerise sur le gâteau ou plutôt vache sur la patate, les invités sont accueillis avec la plus mignonne des mascottes : une vache en jersey !

Cependant, la nuit dans une patate se paie au prix fort, il faut compter environ 337€ la nuit (toutes taxes comprises). Difficile de faire plus original !