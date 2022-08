M-Studio de Momoco : cette maison container hors réseau et tout équipée coûte moins de 15 600 euros

Les maisons containers cartonnent dans le monde entier, et on en trouve aujourd’hui de toutes les tailles et de toutes les couleurs… Construites avec un, deux ou douze containers, elles ont l’énorme avantage d’être modulables, rapides à construire et moins chères que des maisons traditionnelles. En Thaïlande, depuis 2017, il existe un concepteur et constructeur comme il y en a peu: Momoco, qui conçoit des maisons conteneurisées hors réseau de toutes les tailles et de tous les styles. Et il suffit de jeter un œil au modèle M-Studio pour comprendre le succès de ce constructeur thaïlandais. Le M-Studio est l’une des maisons containers les plus complètes, mais aussi la plus simple pour un prix très intéressant. Découverte !

Le M-Studio vu de l’extérieur…

Cette petite maison container ne coûte que 15900 $ et offre tout le confort nécessaire. De l’extérieur, on aperçoit la structure du container qui a seulement été repeinte ici en beige. Mais il a été parfaitement isolé de l’extérieur grâce à des portes coulissantes en PVC, qui garantissent la chaleur à l’intérieur. De plus, les grandes fenêtres qui vont du sol au plafond laissent entrer la lumière naturelle. Côté isolation, les constructeurs ont choisi de mettre le paquet avec des panneaux isolants dans les murs et le plafond.

Et à l’intérieur, c’est aussi sympa ?

Les petites maisons Momoco sont livrées clés en main, mais il est possible de les personnaliser pour les rendre autonomes par exemple… Ainsi, en achetant ces maisons, le propriétaire n’aura pas de travaux supplémentaires à prévoir. Par exemple, la salle de bains est livrée avec une douche à l’italienne, un séparateur en verre, des toilettes et un meuble-lavabo, accessibles par une porte intérieure coulissante. Quant à la cuisine, elle est équipée de rangements, d’un réfrigérateur et d’une plaque de cuisson. Dans la pièce principale, on trouve un lit double qui se trouve sous une immense bibliothèque et qui est entouré par deux immenses murs de verre.

Les caractéristiques détaillées de la Momoco

Façade extérieure : Conteneur de catégorie A peint avec une peinture de haute qualité, résistante à l’abrasion et conforme aux normes, résistant aux UV et extrêmement durable.

Fenêtres, portes coulissantes : UPVC (cadre noir ou blanc, verre de 6 mm, poignées de porte)

Isolation : standard avec des panneaux isolants EPS, R24 dans les murs, R38,9 dans le plafond.

Murs intérieurs / plafond : apprêtés et peints de la couleur souhaitée.

Salle de bains : Douche à l’italienne avec paroi en verre, toilettes, lavabo, porte intérieure coulissante.

Cuisine : Armoires de cuisine avec comptoir en bois ou en granit, étagères, évier avec robinet, table de cuisson.

Chambre à coucher : Lit de 3,5 pieds avec matelas, portes intérieures coulissantes stratifiées, armoire.

Revêtement de sol : Carreaux de sol en vinyle.

Plomberie : Chauffe-eau électrique, plomberie d’évacuation et d’alimentation de tous les appareils et équipements.

Électricité : Panneau électrique de 200 ampères, plafonniers à LED et prises de courant conformes aux codes du bâtiment en vigueur.

Options : Réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes, four, climatiseur pour le refroidissement et le chauffage, éclairage extérieur à DEL, lit de 5 pieds, plancher de bois franc de luxe, ensemble de panneaux SOLAR.

Prix : 15900 $.

Plus d’informations : momoco.asia