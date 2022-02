Momoco M-640 : cette maison container de 60m² (avec sauna) ne coute que 58 000€

S’il est bien un type de maison qui semble « envahir » le paysage immobilier, ce sont les maisons containers… Elles offrent de nombreux avantages, comme réduire les coûts de construction ou être rapides à construire. En Thaïlande, le leader de la construction de maisons containers s’appelle Momoco. Cette entreprise fondée en 2017 est le premier exportateur de containers aménagés de Thaïlande. Leurs containers de 20 ou 40 pieds se transforment en restaurants, cafés ou maisons d’habitation. Momoco nous présente son dernier modèle, le M-640, une maison container avec trois chambres, deux salles de bain et un sauna, pour 58 000€ ! Découverte.

Un espace de taille

Le M-640 est une maison container construite à partir de trois containers positionnés en U, soit 60 m² de surface totale. Deux containers formes les côtés du U, parallèles l’un à l’autre. Au centre, une pièce presque deux fois plus grande vient faire la jonction entre les deux autres.

La configuration du M-640

Dans l’une des ailes de la maison se trouve une pièce avec un lit escamotable, une mini cuisine et des rangements, le lit escamotable permettant de libérer de l’espace pour donner une autre fonction à la pièce (salle de jeux, salle de sport). Dans l’autre aile de la maison, on trouve le salon, la salle de bain et les toilettes. C’est aussi dans cette partie de la demeure que les propriétaires peuvent disposer du sauna pour s’y détendre. Enfin, dans le plus grand des containers, celui qui se trouve au centre, on retrouve la pièce de vie, avec suffisamment d’espace pour y vivre confortablement.

Quelques caractéristiques techniques

Honnêtement, nous ne voudrions pas être ceux qui nettoient les vitres ! De nombreuses parois, au départ en métal, ont été remplacées par des murs de verre. Toutes les ouvertures donnent sur une sorte de patio situé au centre de la structure… Le prix de 58000€ comprend l’isolation, la peinture résistante aux UV et à la rouille, la plomberie et les systèmes électriques. Mais si votre budget le permet, vous pouvez choisir, en option, un système de panneaux solaires, des écrans d’intimité ou encore un plancher en bois noble ! Si vous le souhaitez, vous pourrez également faire installer une climatisation, mais il faudra prévoir une petite rallonge sur la facture. Pour ce prix, Momoco estime la durée de vie de son M-640 entre 25 et 30 ans, à condition qu’il soit entretenu correctement tout au long de son utilisation.

Mais au fait, comment entretenir une maison container ?

L’un des secrets de la maison container réside dans le fait que le sol doit être parfaitement plat, pour éviter les flaques d’eau et le blocage des portes. Vous pouvez par exemple placer votre container sur des traverses de chemin de fer récupérées, cela permet de garder un espace entre le fond et le sol. Pensez à lubrifier les charnières des portes, nettoyez les saletés et scruter le moindre point de rouille…

Evitez de mettre du poids sur les toits ou du moins au centre: les containers sont faits pour être empilés, et donc pour une charge répartie. Vous pourriez voir le centre du toit se tordre sous le poids trop important d’une terrasse par exemple. D’ailleurs, le toit devra être brossé deux fois par an pour enlever les résidus de feuilles mortes, qui pourraient provoquer des points de corrosion. Le container demande peu d’entretien, mais cela ne veut pas dire qu’il n’en demande pas du tout !