Pavefast et Pave-Easy, deux inventions pour paver vos terrasses sans joint ni ciment, comme un jeu d’enfants

Nous sommes en automne, et le temps actuel n’est pas vraiment propice à réaliser des travaux à l’extérieur, mais le printemps reviendra et vous aurez peut-être besoin de créer une allée de jardin, paver une terrasse, ou réaliser un chemin original qui traversera votre jardin japonisant… L’entreprise girondine Sofades propose une solution originale pour réaliser un pavage de petites ou grandes surfaces qui vous facilitera la tâche. Les Pave-Easy (Pavecarros) sont des pavés carrossables de 1 cm d’épaisseur en granit massif flammé disponibles en 3 teintes : gris clair, beige/rosé et anthracite, qui peuvent se poser directement sur une dalle en béton, ou à l’aide de gabarits PVC emboîtables… Et c’est dans ces gabarits que se trouve l’innovation: ils vous espacent les pavés à la bonne dimension et vous n’avez plus qu’à faire un puzzle géant pour paver votre surface. Découverte.

Les Pavefast c’est quoi ?

Cette innovation de l’entreprise girondine se présente comme une technique carrossable et hautement drainante. Le Pavefast est une grille de 4 centimètres d’épaisseur dans laquelle viennent s’emboîter des pavés en granit massif… L’innovation de cette technique étant de rendre facile le pavage d’une allée ou d’une terrasse, puisqu’elle ne nécessite ni colle ni joints. Concrètement, il suffit d’encastrer un à un les pavés dans la grille, puis de poser la grille au sol préalablement stabilisé. Il n’est pas nécessaire de couler une dalle en béton, les Pavefast se montent par emboîtage et par clipsage. Il suffit de s’équiper d’un maillet pour insérer chaque Pavecarros dans la grille, puis de la positionner à l’endroit voulu. Cette technique permet de réaliser une surface de 60 m² par jour à deux personnes, et la pose se fait à sec en toute saison avec une température extérieure d’au moins 10°C ! Les Pavefast peuvent également être facilement démontés pour un accès aux canalisations par exemple.

Les Pave-Easy c’est quoi ?

Ces petits pavés existent en deux dimensions (8×8 cm ou 10×14 cm), disposent de bords droits et possèdent une épaisseur de +/- 1 centimètre. La surface plane est anti-dérapante (Norme R11), ce qui leur permet d’être placés n’importe où. Ils se posent sur un empierrement de 15 cm au minimum et une dalle de béton de 10 à 12 centimètres sur de la colle à carrelage pour l’extérieur, et se jointent au mortier ou au joint carrelage extérieur. Vous pouvez les poser seuls ou à l’aide des gabarits en PVC qui vous feront gagner un temps fou.

Les gabarits de pose, innovants et pratiques !

Les gabarits de poser en PVC sont disponibles en 4 formats pour les petits pavés, et en un format pour les pavés rectangulaires. Ils vont vous permettre créer des formes (palme, ondes), de mélanger vos coloris, et surtout, de vous faciliter le travail. Il suffit de positionner votre gabarit de pose sur votre colle à carrelage, puis d’y insérer vos pavés face antidérapante vers le haut. Les gabarits s’emboitent les uns aux autres au fur et à mesure de l’avancement. Mais vous pouvez aussi remplir votre gabarit sur un plan de travail en hauteur, et venir le déposer une fois rempli sur votre colle à carrelage. Avec ces gabarits vous allez gagnez du temps, et vous économiser physiquement en posant une plaque remplie au lieu des pavés un à un, un travail long et fastidieux. Oubliez les croisillons, avec eux, vos joints seront parfaits !

“Pose très simple à l’aide de gabarits PVC emboitables et repositionnables. Les gabarits PVC s’adaptent à la configuration du sol, pentes ou descentes de garage. Les PAVE-EASY permettent de recouvrir toutes dalles bétons récentes ou anciennes ayant seulement une réservation de moins de 2 cm de hauteur. Très résistant au passage des véhicules. 100 tonnes/m². Les PAVE-EASY sont fabriqués en trois teintes de granit : gris, beige/rosé ou anthracite. Antidérapant, ne gèle pas.” Sofades

Les Lumipav pour une touche déco ?

Vous souhaitez ajouter une touche déco à votre allée ou terrasse avec quelques touches de lumière ? Les Lumipav ont justement été pensés à cet effet… Le Lumipav est une balise solaire 3 LEDS bleue, qui s’insère dans votre gabarit et qui permettra à votre structure de s’allumer dès le crépuscule. Disposant d’une batterie solaire intégrée et résistante à l’eau (IP68), elle offre un balisage lumineux sur les quatre côtés et résiste aux passages de véhicules. Le seul impératif étant de les laisser dépasser de 8 mm au-dessus de vos pavés afin que le champ lumineux apparaissent sur les 4 faces. Retrouvez toutes les informations sur ces produits sur le site Sofades, pour des sols extérieurs vraiment innovants.