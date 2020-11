Tiny House : nos 5 coups de cœur de micro maison à louer… avant d’acheter peut-être ?

Avec cette épidémie qui dure et qui nous mine le moral, il est peut-être de bon ton de penser aux prochaines vacances ! Avec le confinement, la peur du virus pour certains, les tiny-houses deviennent un exutoire pour passer des vacances sereines.

Et si vous souhaitez devenir propriétaires, louer une tiny-house pour vos prochaines vacances peut-être un excellent moyen de tester ce mode de vie. Nous avons sélectionné 5 micromaisons en France ou à l’étranger, pour leur philosophie, leur originalité ou leur esthétisme… Vos vacances seront peut-être minimalistes, mais elles seront sereines c’est une certitude ! En France ou à l’étranger c’est à vous de décider !

La Tiny House de Sylvain à Cléder (Bretagne) :

Dans un style moderne et épuré, cette tiny-house vous offrira tout le confort dont vous avez besoin. Située à 700 m de la plage et posée au cœur d’un immense parc de verdure. Elle peut accueillir 4 personnes et de l’extérieur à l’intérieur, elle se veut résolument moderne et tendance. Les tarifs peuvent varier en fonction des saisons, mais le prix de base est fixé à 80€ la nuit.

Le petit chalet d’Agnès à Le Monestier (Auvergne) :

Pour un retour à la Nature, l’Auvergne semble être la région parfaite. La petite maison toute de bois faite se trouve en plein cœur de la campagne. Destinée à recevoir deux personnes, pour un petit séjour revigorant en amoureux, elle offre un intérieur cosy et chaleureux à souhait ! Il faut compter 75€ la nuit, mais dépêchez-vous de réserver, c’est déjà complet jusqu’en février 2021… Il est encore temps pour les beaux jours !

La tiny-house éco-construite de Solène à Langolen (Bretagne)

Cette petite maison auto-construite par les propriétaires se situe dans le Finistère. Entièrement fabriquée de bois locaux et matériaux durables, elle offre l’essentiel dans un tout petit espace. Meublée avec goût dans un style épurée, son implantation dans un jardin arboré vous apportera la sérénité recherchée ! La micromaison de Solène se loue 60€ la nuit pour un séjour de deux nuits au minimum.

La maison en A de Dan en Californie

Si vos futurs voyages vous emmènent au pays de l’Oncle Sam, la maison en A est une originalité locale à découvrir absolument ! Située dans une forêt nationale de Californie du Nord, la maison en A fait partie d’un village hors réseau où il fait bon vivre en autonomie, entouré d’arbres centenaires. Les propriétaires ont également réalisé d’autres projets autour de cette tiny-house comme un jardin en permaculture. Une petite maison à 49€ la nuit, qui peut faire partie d’un périple aux Etats-Unis !

La hutte romantique d’Annette à Trieblach (Autriche)

Cottage ou Tiny-House, cette mini maison autrichienne était à l’origine, une grange à maïs et à cultures. La petite maison fait 40 m² en tout sur deux étages. Elle se situe à St.Margareten im Rosental, un petit village au sud de l’Autriche. On peut également y déguster la cuisine locale autrichienne dans le restaurant situé sur le même domaine que la hutte romantique. Il faudra compter 105€ la nuit pour 4 nuits au minimum au beau milieu de la verdure.

Tester avant d’acheter…

Il n’existe pas encore de test de tiny-house pour savoir si l’on aime ou si l’on déteste ! En revanche pour savoir si la vie minimaliste mais confortable vous convient pour y vivre à l’année, le mieux serait déjà d’y passer une petite semaine, et de préférence isolés et sans écran… Pour profiter encore plus de la Nature et ce qu’elle a à vous offrir ! Et ce sera peut-être le déclic pour devenir propriétaires d’une tiny-house à votre image. Vous trouverez d’autres trésors de tiny-houses sur les sites de location par exemple.