Hypoint : des réservoirs ultra-legers pour quadrupler l’autonomie des avions et eVTOL à hydrogène

Hypoint est l’une de ces entreprises qui exercent dans le domaine du développement de piles à combustible à hydrogène destinées à l’aviation. Fondée en 2019, elle a toujours su impressionner les investisseurs et ses partenaires par ses innovations. Preuve en est, la start-up a déjà été primée par la NASA pour ses travaux de recherche sur ces dispositifs censés nous aider un jour à réduire significativement nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, nous apprenons via un communiqué de presse que Hypoint s’est rapprochée de Gloyer-Taylor Laboratories (GTL); un partenariat qui lui permettra d’utiliser les réservoirs « BHL Cryotank ».

Plus de 150 kg d’hydrogène liquide

Effectivement, ces réservoirs de nouvelle génération sont en composite de carbone, donc particulièrement légers. Chaque unité peut contenir plus de 150 kg d’hydrogène liquide. Les cryotanks BHL sont 75 % moins lourds que les réservoirs cryogéniques utilisés actuellement dans l’industrie aérospatiale. Mesurant 2,4 m de long avec un diamètre de 1,2 mètre et un poids de seulement 12 kg, le dispositif est en mesure de stocker jusqu’à 10 fois plus d’hydrogène liquide que les solutions existantes, et ce, à masse égale. Pour renforcer la structure, GTL a rajouté une coque de dewar sous vide, ramenant le poids de l’ensemble à 67 kg.

Quadrupler l’autonomie des avions classiques

D’après Hypoint, sa technologie, associée à celle de Gloyer-Taylor Laboratories, est potentiellement en mesure d’augmenter jusqu’à quatre fois l’autonomie des avions à hydrogène et des eVTOL par rapport à celle des appareils utilisant du carburant aviation. Qui plus est, le coût d’exploitation devrait baisser de 50 %. Par exemple, sur un Dash 8 Q300 doté normalement d’une autonomie d’environ 1558 km, le système de la start-up à lui seul pourrait augmenter l’endurance jusqu’à cinq heures, soit l’équivalent d’un peu plus de 2600 km de distance parcourue. En rajoutant le réservoir de GTL, l’appareil pourrait atteindre une autonomie d’environ 4500 km.

“Semblable à la fibre de carbone utilisée dans les vélos de course, notre technologie de composite de carbone ajoute de la résistance et de la durabilité tout en réduisant considérablement le poids. Grâce aux cryoréservoirs BHL™, les plus gros avions, comme les gros porteurs, pourront utiliser l’hydrogène comme carburant pour les vols transnationaux au moins une décennie plus tôt que prévu. De même, les fabricants d’eVTOL et de drones pourront étendre considérablement leur rayon d’action et/ou leur temps de vol, ouvrant ainsi de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités ” Paul Gloyer, président et PDG de GTL. Paul Gloyer, président et PDG de GTL

La baisse du poids, un facteur clé

Ce qui est d’autant plus prometteur, c’est le fait que les avions fonctionnant à l’hydrogène n’émettent pas de gaz à effet de serre. « C’est la différence entre un avion allant de New York à Chicago avec des émissions de carbone élevées et un autre de New York à San Francisco avec zéro émission », a déclaré Sergei Shubenkov, cofondateur et responsable R&D chez HyPoint. De son côté, le Dr Alex Ivanenko, fondateur et PDG de HyPoint, n’a pas manqué de souligner le fait que la réduction du poids du réservoir est un élément clé pour permettre de voler sur de plus longues distances.