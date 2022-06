Plastic mon ami : il invente une machine qui transforme les déchets plastiques en objet du quotidien et offre les plans

Nous sommes tous plus ou moins conscients des pollutions environnementales liées aux plastiques. Leur production de masse depuis des décennies fait qu’aujourd’hui, ils sont partout, et surtout là où ils ne devraient pas être : dans la nature et les océans. Dans les Alpes-Maritimes, un homme nommé Guy Mausy semble bien conscient du problème, et depuis très longtemps… Cet homme, ingénieur en pré-retraite depuis 2016 et habitant de Colomars, consacre son temps libre à des recherches sur le recyclage du plastique et l’énergie solaire. Il est l’inventeur d’une machine à recycler le plastique révolutionnaire, et fournit les plans gratuitement, avec pour but de fabriquer des objets du quotidien à partir de déchets plastique comme les bouchons… Et d’apporter une solution de recyclage à ceux qui en manquent cruellement ! Découverte.

La machine à recycler le plastique

L’inventeur annonce la couleur : “les plans sont libres de droits, je suis contre les brevets car mon désir est qu’ils soient diffusés partout, mais je l’ai déposé à l’INPI (Institut national de la propriété industrielle) afin que personne ne puisse se l’approprier et le faire breveter”. Le but n’est donc nullement lucratif ! Par le biais de cette machine, il souhaite prouver que le problème n’est pas le plastique en lui-même mais son utilisation. Grâce à sa machine à recycler le plastique et à un système ingénieux, il recrée des objets utiles comme des pinces à linge, des jeux de construction, etc.

Comment ça marche ?

Le principe est simple puisqu’il s’agit d’une presse manuelle d’injection que Guy avait imaginée voilà quelques années déjà. Il suffit de la remplir par le haut avec des morceaux de plastique ou des bouchons de bouteille, et la chambre de chauffe va les faire fondre à 190°C, puis le plastique liquide obtenu sera coulé dans des moules en aluminium pour créer un nouvel objet. Et cette invention semble très utile dans certains pays comme au Togo, où Guy s’est rendu dernièrement…

La machine à recycler le plastique permet trois choses fondamentales :

Dépolluer les villages des plastiques abandonnés;

Créer de nouveaux objets utiles;

Sensibiliser les plus jeunes de manière ludique et pédagogique aux méfaits du plastique non recyclé.

Le mouvement du levier les fait passer sous forme pâteuse dans un cylindre; un piston actionné par le levier va injecter cette pâte dans un moule. Les pièces refroidissent immédiatement et les moules peuvent être ouverts, vidés et refermés pour la prochaine injection.

La machine à recycler le plastique est-elle disponible ?

Comme nous vous l’avons précisé, la machine de Guy Mausy dispose de plans libres de droit, si vous souhaitez la fabriquer vous-même. Vous pouvez les obtenir sur simple demande ici via le formulaire du site Plastic-mon-ami. L’inventeur propose également un kit de base avec la pièce centrale et les composants électriques pour 250€, ou la machine complète pour 500€ prête à assembler. Cependant, Guy Mausy souhaite encourager les gens à fabriquer eux-mêmes leur machine à recycler le plastique et à la faire découvrir dans les zones les plus polluées du monde ! Plus d’infos : plastic-mon-ami.jimdosite.com