Livrée dans un “container”, cette maison pliable offre un espace de 45m² en seulement quelques minutes

Il semblerait bien qu’un nouveau mode d’habitat alternatif commence à intéresser un grand nombre de personnes. Après les tiny-houses, maisons en A ou maisons containers classiques, place à des petites maisons pliantes, qui s’agrandissent ou se rétrécissent au gré de vos envies et de vos besoins. Aux Etats-Unis, l’entreprise GenZHome propose un concept original de maisons portables. Quand elles sont livrées, elles ont une forme classique, rectangulaire. Mais, lorsqu’elles déplient leurs pans de toit, elles deviennent des maisons avec des sortes de dépendances, que l’on peut transformer en véritables pièces supplémentaires, ou en abri pour un salon de jardin. Le concept est absolument génial et on vous le présente tout de suite !

GenZHome comment ça marche ?

Comme nous pouvons le voir dans cette vidéo, GenZHome propose des maisons portables et extensibles qui peuvent tenir dans un conteneur d’expédition, sur un camion à plateau ou dans une semi-remorque. Cette habitation préfabriquée moderne et pliable a été conçue pour être transportée partout ! Concrètement, lorsque la tiny-house est livrée, elle a la taille d’un mobil home classique. Les concepteurs ajoutent d’abord une partie de chaque côté des sols qui viennent coulisser dans la structure de départ; les doubles panneaux latéraux se déplient pour venir couvrir les sols et forment des pièces supplémentaires.

Des panneaux de bois viennent ensuite s’ajouter pour former les murs des futures pièces. Enfin, les fenêtres sont ajoutées. Entre la tiny-house de départ et le modèle déplié, la surface est triplée. C’est vraiment un système hyper ingénieux non ? Une fois complètement déployée, la GenZHomes offre deux chambres, une salle de bain, une cuisine équipée et une grande pièce à vivre sur une surface totale de 500 pieds carrés (46 m² environ / plans disponibles ici).

Des familles monoparentales déjà installées dans ces maisons !

Comme dans toutes les villes du monde ou presque, celle de Kingston dans le comté d’Ulster est confrontée à la flambée des prix de l’immobilier… Dans cette ville de 24 000 habitants, seulement 19 maisons sont à vendre ! Et aucune d’entre elles ne coûte moins de 300 000 $ ! Notons que le revenu médian des habitants est de 60 000$, ce qui permet selon les normes en vigueur aux Etats-Unis d’emprunter seulement 240 000 $… Ils ont donc fait appel à GenZHomes pour proposer des logements à bas coûts à des familles monoparentales ou à des gens à faibles revenus qui ne peuvent pas accéder à la propriété classique.

Grâce à cette idée d’un nouveau genre, les familles peuvent bénéficier de ces maisons préfabriquées faites de métal et de plastique. Elles ont beau ressembler à un origami géant, elles offrent tout le confort d’une vraie maison à un prix défiant toute concurrence. Le maire de Kingston, Steve Noble, souhaite maintenant créer un petit village de GenZHomes de 15 maisons pour pouvoir y loger 30 personnes à faible revenu, ou familles monoparentales. Une offre qui devrait donner la possibilité à ces personnes de devenir propriétaires et de pouvoir rester dans la ville ! Pour contacter GenZHomes, rendez-vous sur leur site Internet. Attention, l’entreprise est basée dans l’état de New York aux Etats-Unis, et nous n’avons aucune garantie qu’ils livrent jusqu’en France !