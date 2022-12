Vika Living : une petite maison pliable à moins de 40 000 € qui se monte en moins de 60 minutes

Vous rêvez d’une petite maison, dans laquelle vous aimeriez emménager au plus vite pour profiter d’un coin de nature ? Basée à Los Angeles, L’entreprise Vika Living peut probablement concrétiser ce rêve un peu fou ! En effet, elle vient d’ajouter à son catalogue un concept original de tiny house livrée à plat et qui s’installe en 60 min chrono, plomberie et câblage électrique compris ! Cette tiny house baptisée Vika One tient son nom du Suédois, où vika signifie « plier ». Et effectivement, il s’agit bien d’une maison pliable faite de panneaux structurellement isolés (SIP). Livrée à plat comme un colis, il suffit de la déplier pour poser ses valises. Découverte.

Pourquoi ont-ils inventé cette tiny-house ?

Scott Kevern et Jeff Howard, les deux fondateurs de l’entreprise Vika Living, expliquent que la Vika One a été imaginée pour répondre aux besoins actuels dans le domaine de la construction, notamment à ceux liés aux logements alternatifs, économiques et très rapides à construire. On peut ainsi imaginer ces tiny houses comme solution de logements pour les sans-abris. De plus, ne nécessitant aucune fondation ni de travaux lourds, la Vika One peut pratiquement être installée partout, à condition que le terrain soit plat. Une dalle de béton suffit à la poser.

Un petit tour de la Vika One ?

Le tour du propriétaire ne sera pas très long puisque cette tiny house offre seulement 13,4 m² de surface. Mais dans ce qui ressemble à un petit studio, on trouve tout de même une chambre, un salon, une cuisine ouverte, une salle à manger et une salle de bain compacte cachée. Ce n’est peut-être pas le grand luxe, mais le nécessaire est présent. La Vika One, dispose aussi d’une terrasse extérieure de 3.9 m2, d’une grande baie vitrée pour profiter de la lumière naturelle et d’une hauteur de plafond standard de 2.60 m. Côté ameublement, le modèle présenté se compose d’un lit double, d’une table, de chaises, d’un système de chauffage/refroidissement, d’une douche, de toilettes et de meubles de rangement. De plus, elle est pré-équipée de raccordements destinés pour l’eau, l’électricité et les eaux usées.

Le but de l’entreprise : aider les personnes en situation précaire

Également disponible en version hors réseau, cette tiny house est livrée avec des panneaux solaires, des batteries, ainsi qu’un système de collecte d’eau et de traitement des eaux usées. Par conséquent, elle se destine à diverses utilisations, notamment de tiny house d’agrément dans un complexe locatif saisonnier ou de maison de campagne pour les particuliers. Mais Vika entend surtout travailler avec des ONG américaines afin d’apporter des logements d’urgence à ceux qui n’ont plus de toits ! Elle peut aussi répondre à des urgences extrêmes lorsque surviennent des ouragans, des incendies ou des tempêtes qui exproprient des centaines de personnes en quelques minutes parfois.

La Vika One est déjà disponible en précommande et sera livrée aux États-Unis, uniquement en début d’année 2023. Les prix débutent à 38 000 $ pour la Vika One classique et à 45 000 $ pour la version hors réseau. Ensuite, il faut ajouter 1000 à 3 500 $ de livraison en fonction de sa zone géographique. Vika One devrait débuter les livraisons à l’international dès la fin de l’année prochaine. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Vika Living.