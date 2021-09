Guide d’achat : Comment choisir une porte coulissante ?

Vous avez peut-être décidé de réagencer l’une de vos pièces pour gagner de l’espace ou pour en créer un nouveau ? Si l’espace à aménager est plutôt petit, installer une porte peut prendre beaucoup de place. Mais avez-vous pensé à investir dans une porte coulissante ? Avec les portes coulissantes, c’est gain de place assuré, mais également économie de temps et d’argent… De nombreux modèles sont disponibles et elles se posent facilement.

Les portes coulissantes permettent de gagner de la place mais aussi de séparer deux espaces distinctement. Elles sont également recommandées pour un agencement de placards sur une mezzanine par exemple… Une porte battante prendra trop de place dans un espace réduit alors qu’une porte coulissante vous laissera l’accès libre sans grignoter sur l’espace de vie ! Encore faut-il savoir la choisir ? Suivez le guide !

Quels sont les différents types de portes coulissantes ?

La porte coulissante pleine à l’avantage de séparer vraiment deux pièces de la maison . C’est un élément de décoration qui va également améliorer l’isolation phonique ou thermique de la pièce. Elle peut être en bois, en plaqué bois ou en PVC, et son isolation dépendra évidemment du matériau.

La porte coulissante vitrée permet toujours de séparer deux pièces, mais elle a l'avantage de laisser passer la lumière . Ainsi pour séparer une pièce qui ne possède qu'une fenêtre, il faudra opter pour une porte vitrée… Elles apportent une touche design et souvent industriel à un intérieur… Si vous choisissez du verre dépoli, elles peuvent aussi séparer une salle de bain ou même une petite chambre.

Une porte coulissante en bois apporte un certain charme à votre intérieur. Pin, hêtre, sapin, chêne, paulownia ou placage, le choix est large. Une porte en bois peut se peindre à votre convenance, ce qui est un atout indéniable pour donner une touche de couleur à un intérieur !

La porte coulissante en aluminium est résolument moderne ! Souvent couplée au verre, elle se veut très résistante et ne rouille pas.

Outre les quelques avantages que nous avons déjà cités plus haut, la porte coulissante se déplace sur un rail, elle peut donc coulisser le long d’un mur… Attention cependant à avoir assez de débord pour que votre porte puisse s’ouvrir entièrement… Parfois dans de petites pièces, avec peu de largeur ce n’est pas toujours évident… Vous trouverez tous ces modèles sur le site Cocif.com

Quels sont les avantages d’une porte coulissante ?

La porte coulissante ne prend aucune place au sol, on estime à 1m² l’espace gagné sur une porte battante. On peut en faire une cloison ou une vraie porte pour un placard ou un atelier par exemple. Avec des dimensions standards de 204 cm de haut pour 73 cm de large, elles se glissent partout. Bien entendu, plusieurs dimensions sont disponibles et le sur-mesure est toujours possible !

Quels sont les différents systèmes de coulisse ?

Le système en applique permet à la porte de glisser sur un rail. Lorsqu’elle est en position ouverte, elle recouvre le mur. C’est le plus simple des deux systèmes à installer, cependant il faut veiller à ce que le mur ne présente aucun obstacle : défaut de conception, interrupteur ou prise électrique. La plupart du temps, le rail se fixe au sol, mais il peut aussi être fixé au mur ou au plafond selon les modèles.

Les portes coulissantes à galandage fait que la porte est encastrée dans le mur quand elle est ouverte. Le gain de place est évidemment encore plus important mais l’installation nécessite de plus gros travaux et de préférence l’appel à un professionnel.

Vous savez désormais l’essentiel pour choisir une porte coulissante, il ne reste plus qu’à trouver le modèle qui vous conviendra !