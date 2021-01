myQ Pet Portal : une trappe automatisée et connectée pour que votre chien puisse sortir quand bon lui semble

Parfois vous aimeriez bien que votre chien puisse sortir faire ses besoins quand vous n’êtes pas là ! Cela éviterait à votre chien de s’impatienter et à vous de ramasser les dégâts. Un groupe de développeurs de Chamberlain développe un gadget qui pourrait vous rendre de fiers services…

Le myQ Pet Portal ! Un dispositif ultra intelligent qui permettra à votre chien de vaquer à ses balades quotidiennes sans que vous ne soyez présents… La technologie développée par le myQ Pet Portal a cependant un prix certain qui ne conviendra pas à tout le monde ! Présentation.

A l’image d’une chatière qui se pose sur une porte et permet au chat d’entrer et de sortir, myQ Pet Portal reprend le même principe. A la différence près, qu’il est bourré de technologies diverses. Ainsi lorsque votre chien s’approche de la porte pour demander à sortir, vous recevez une notification !

Des caméras posées près de la porte vous permettront d’ouvrir et de fermer la porte en fonction de ses désirs. Les allées et venues de l’animal seront d’ailleurs consignées dans le journal de bord… Pratique pour détecter d’éventuels problèmes intestinaux chez votre chien !

Une mini porte mais un maxi prix !

Concrètement deux caméras 1080p transmettent des vidéos cryptées à votre smartphone. Et ce, où que vous soyez dans le monde grâce aux serveurs Amazon S3. Des contacts lumineux et des capteurs IR sécurise la porte pour votre chien. Ainsi, il ne pourra pas y laisser sa queue ! Vous pourrez également parler à votre chien depuis votre smartphone pour lui demander s’il veut vraiment sortir par exemple ou lui demander de retourner au panier !

Une balise de sécurité

Le chien, lui, devra porter une balise autour du cou pour déclencher la notification. Et il devra aussi apprendre à attendre quelques secondes devant la porte pour que celle-ci s’ouvre et qu’il puisse sortir. La porte se refermera automatiquement derrière votre chien. Et quand il voudra rentrer, l’application vous en informera également.

En précommande

Les précommandes ont débuté et la petite porte pour Toutou coûte la modique somme de 3000 $. Nous ne sommes pas convaincus de son extrême utilité au vu du prix demandé. Un chien éduqué doit être capable d’attendre sagement le retour de son maître pour sortir… C’est un sacré investissement pour deux ou trois pipis quotidiens et cela ne remplacera jamais une balade avec ses maîtres !