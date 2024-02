Quel est le prix moyen d’une maison pliable ?

À l’heure actuelle, devenir propriétaire peut s’avérer être un véritable parcours du combattant. Obtenir un prêt immobilier est devenu très compliqué avec les différentes crises (sanitaire, économique) que nous avons connu, et connaissons encore. Les futurs propriétaires cherchent donc des alternatives aux maisons traditionnelles. Après les tiny-houses qui ont toujours beaucoup de succès, ce sont les maisons pliables (ou pliantes) qui s’offrent une place au soleil ! Ce concept venu, comme les tiny-houses, ou les maisons en A, des États-Unis, conquiert désormais la France. C’est une petite révolution dans le domaine de l’habitation légère et mobile, mais les maisons pliables sont des structures sur lesquelles il faudra compter, à l’avenir. Avantages ? Inconvénients ? Coût ? On fait le tour de la question.

Une maison pliable, qu’est-ce que c’est ?

Une maison pliable n’est pas, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, une « maison en carton » ! Dans les faits, c’est une maison classique, mais sa conception n’est pas en parpaings ou en bois comme les tiny-house. Fabriquée en usine, la maison pliable se présente sous forme de panneaux préfabriqués, souvent en bois, qui s’emboîtent les uns dans les autres pour former une maison. Ce type de maison est fortement sollicité par sa facilité de construction, et sa rapidité à « tenir debout » ! Quelques jours seulement suffisent à construire une maison habitable, parfois sans fondation, et donc sans impact sur les sols. Et, maison pliable ne signifie pas « petite maison », comme c’est le cas pour les tiny-houses, certaines peuvent afficher des surfaces de 100 m².

Quels sont les avantages et les inconvénients d’une maison pliable ?

Au niveau des avantages, vous devez vous douter que le principal réside dans son temps de construction. Quelques jours, contre plusieurs mois pour une construction traditionnelle, le calcul est rapide ! Une autre qualité est de pouvoir construire sa maison comme on le souhaite, voire changer les modules de place en fonction des besoins. Du côté des inconvénients, les maisons pliables, en raison de leur conception innovante et des matériaux spéciaux utilisés, peuvent avoir un coût initial plus élevé par rapport aux maisons traditionnelles.

De plus, même si celles-ci sont conçues pour résister aux intempéries, la mécanique complexe et les joints mobiles pourraient être plus vulnérables aux conditions climatiques extrêmes, comme les tempêtes. Enfin, une maison pliable, nécessite, en France, l’obtention d’un permis de construire. Quant au coût d’une maison pliable, il reste assez difficile à déterminer. En effet, les prix vont de 30 000 € pour une surface de 35 m² à plus de 100 000 € pour des surfaces plus importantes (au-delà de 100 m²).

La première maison pliable française est alsacienne !

La première maison pliable se trouve à Blotzheim et est la propriété de Valérie Meyer. Conçue par l’entreprise italienne A-Fold. Cette habitation novatrice se compose de plusieurs modules ingénieux capables de se plier et de se déplier, créant ainsi l’espace de vie souhaité. On pourrait la comparer à un jeu de Lego grandeur nature. Chaque module est doté de son propre toit, contribuant de cette façon à la construction globale de la maison. Valérie Meyer dispose donc d’une surface de 75 m², choisie par la propriétaire pour éviter l’accumulation d’objets superflus.

Sa maison a été fabriquée avec des matériaux durables, comme le bois qui vient de forêts gérées durablement en Autriche. Toutes ces « personnalisations » ont conforté la propriétaire dans le choix de vie qu’elle a souhaité. Retrouvez l’article que nous avions dédié à cette maison de Blotzheim. Que pensez-vous de ce nouveau concept d’habitation ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .