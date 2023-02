Jeff Bezos veut fabriquer des panneaux solaires sur la Lune avec des roches et de la poussière lunaire

Il n’est probablement plus nécessaire de présenter Jeff Bezos, le milliardaire américain, connu pour être le fondateur principal actionnaire et PDG d’Amazon jusqu’en 2021, dont il est encore le président du conseil d’administration. Amazon qui, ne vendait que des livres au depart, est aujourd’hui un géant de l’e-commerce. Jeff Bezos est également le fondateur de l’entreprise spatiale Blue Origin, avec laquelle il compte bien faire de l’espace un lieu de villégiature pour touristes fortunés. Récemment, il a annoncé que Blue Origin fabriquait des panneaux solaires à partir de roches lunaires. L’entreprise développerait actuellement ces panneaux solaires à bord de la fusée New Glenn. Une annonce qui pourrait révolutionner ce domaine qui intéresse tant d’entreprises. Découverte.

Les panneaux solaires Blue Origin, qu’est-ce que c’est ?

Quelques semaines auparavant, Bezos révélait que son entreprise avait mis au point le procédé « Blue Alchemist ». Ce dernier consiste à fabriquer les matériaux nécessaires à la production de panneaux solaires sur la Lune sans nécessiter de transport de matériaux depuis la Terre. Ce procédé consiste à séparer l’oxygène du silicium, du fer et de l’aluminium par électrolyse à haute température. Selon Blue Origin, ce dernier pourrait être mis à l’échelle pour soutenir les futures opérations lunaires. Le processus de fabrication des panneaux solaires utilise en réalité des « simulants » de roche lunaire. L’idée étant de pouvoir fabriquer les panneaux directement sur la Lune, plutôt que de les importer de la Terre.

Comment procèdent-ils pour fabriquer ces panneaux solaires « lunaires » ?

Les chercheurs de Blue origine ont développé une variante particulière des roches lunaires. Baptisés « simulants de régolithe », ces matériaux sont chimiquement semblables aux roches lunaires. Ils sont ensuite soumis « à un processus appelé “électrolyse du régolithe fondu”, qui les soumet à des températures élevées et à un courant électrique afin de séparer les éléments constitutifs les uns des autres ». Comme les semi-conducteurs, les panneaux solaires sont également en silicium. Et comme les semi-conducteurs, ce silicium doit être extrêmement pur pour que le produit final capte efficacement la lumière du soleil dans le but de générer de l’électricité.

Le silicium est traité chimiquement pour transférer des électrons lorsque les photons de la lumière du soleil frappent la surface. Les électrons sont l’un des éléments constitutifs des atomes et leur transport à travers les fils génère aussi de l’électricité. Le procédé Blue Alchemist de Blue Origin utilise un courant électrique pour séparer l’oxygène de l’aluminium, du fer et du silicium. Ce qui présente le double avantage de produire non seulement du silicium, mais également des éléments pour le carburant des fusées et les systèmes de survie. L’ensemble du processus est effectué à une température de 1 600 degrés Celsius.

Quels sont les avantages à ces panneaux solaires nouvelle génération ?

Produire de l’oxygène sur la Lune pourrait apporter plusieurs intérêts et le premier étant de pouvoir y pratiquer des activités humaines et créer des systèmes de survie. Par ailleurs, l’oxygène est nécessaire au lancement des fusées. Un moteur de fusée utilise du carburant, généralement du kérosène comme le Falcon 9 de SpaceX. Et ce carburant est mélangé à de l’oxygène pour être allumé. Enfin, Blue Origin affirme que son procédé est respectueux de l’environnement puisqu’il purifierait le silicium sans l’utilisation de produits chimiques nocifs. Plus d’informations : blueorigin.com