L’Echo Dot 5ème génération est en vente flash jusqu’au 16 octobre (62% de réduction)

Vous aimez la musique rock ou classique et avez envie de passer à la musique « connectée » ? Si vous avez toujours hésité à vous offrir les petites enceintes Echo Dot proposées par Amazon, c’est le moment ou jamais de passer le cap ! Jusqu’au 16 octobre inclus, le géant américain fracasse les prix sur l’Echo Dot 5ᵉ génération, avec 62 % de réduction. L’enceinte connectée se retrouve alors à 21,99 € au lieu de 57,99 €, son prix habituel. Vous ne connaissez pas encore le principe ? Nous vous proposons donc de découvrir à quoi peut vous servir cette petite enceinte ultra design. C’est parti.

Amazon Echo Dot, qu’est-ce que c’est ?

L’Amazon Echo Dot est une enceinte connectée intelligente dont le premier modèle est sorti en France en 2018. Depuis, elle a bien évolué et de ce fait, c’est la 5ᵉ génération qui est actuellement en promotion. Cette enceinte connectée offre une expérience audio de qualité supérieure dans un format compact. Avec son design élégant, elle s’intègre partout dans votre intérieur et se fait aussi élément de décoration. Cette 5ᵉ génération a de performances audio améliorées par rapport à ses prédécesseurs. Ainsi, les voix sont plus claires, plus cristallines, les basses plus profondes et globalement, le son est beaucoup plus puissant. D’ailleurs, avec cette version, si vous vous ennuyez ou que vous avez le moral en berne, Alexa pourra même vous raconter des blagues sans que l’on ne connaisse le degré d’humour de ladite Alexa !

Elle fonctionne évidemment avec Alexa !

Pour rappel ou pour les novices, Alexa d’Amazon est un assistant vocal intelligent, doté d’une intelligence artificielle avancée. Elle est capable de répondre à vos commandes vocales, de jouer de la musique, de fournir des informations en temps réel et de contrôler divers appareils connectés dans votre environnement. La 5ᵉ génération de l’Echo Dot fonctionne donc avec Alexa, en lui indiquant simplement de jouer de la musique… Bien entendu, vous pourrez lui demander de jouer une playlist ou votre chanteur préféré ! Elle fonctionne à partir de nombreuses applications comme Amazon Music assurément, et par ailleurs avec Apple Music, Spotify, Deezer, ainsi que différentes plateformes. Cette petite enceinte peut aussi raconter des histoires à vos enfants ou permettre à des personnes âgées ou malvoyantes de « lire », puisqu’elle est compatible avec certaines plateformes de livres audio. De plus, nous n’y pensons pas toujours, mais lorsque l’on vieillit ou que l’on voit moins, lire est difficile et pourtant essentiel pour de nombreuses personnes.

Que faut-il savoir de plus sur l’Echo Dot 5ᵉ génération ?

En plus de ses capacités audios et de son assistant vocal, l’Echo Dot contribue à rendre votre maison plus intelligente. Vous pouvez contrôler des appareils domestiques connectés compatibles par simple commande vocale et créer des routines automatisées en fonction de différents scénarios, comme ajuster la température intérieure compte tenu de la météo. De plus, en la couplant avec la TP-Link Tapo P110 Smart Plug pour 9 € de plus, vous pourrez suivre votre consommation électrique et entrer dans le monde fascinant de la domotique ! Bientôt, il vous faudra penser à garnir le dessous de votre sapin et prévoir vos cadeaux de Noël. Ne pensez pas que c’est trop tôt pour passer commande, car les prix, eux, devraient revenir à la normale bien avant l’arrivée du vieux barbu !

