Un rappel massif de la Renault 5 électrique, plus de 15 700 véhicules concernés

Avec la Renault 5 E-Tech électrique, la marque au losange a su séduire les consommateurs en jouant la carte de la nostalgie. En effet, la citadine 100 % électrique n’est autre que la version moderne de la mythique R5 produite de 1972 à 1984. Depuis sa mise en production en 2024, elle s’est déjà vendue à plus de 10 000 exemplaires en France métropolitaine. Elle a même été élue voiture de l’année 2025 au salon de l’automobile de Bruxelles qui s’est tenu en Belgique du 10 au 19 janvier dernier. Cependant, ce succès ne signifie pas que le véhicule est exempt de défaut. Par exemple, le constructeur vient d’ordonner un rappel en masse qui concerne la Renault 5 E-Tech électrique et l’Alpine A290.

Une « opération technique spéciale »

En tout, ce sont quelque 15 722 véhicules, assemblés entre le 1ᵉʳ septembre et le 23 décembre 2024 dans l’usine de Douai, qui sont visés par la campagne de rappel. Les propriétaires ont reçu via l’application mobile MyRenault ou par courriel un message les invitant à amener leur voiture au garage. Selon le constructeur, il s’agit d’une « opération technique spéciale » (code 0EN5) qui concerne un « possible dysfonctionnement » de la Renault 5 E-Tech électrique et de l’Alpine A290. Concrètement, le problème empêche parfois le démarrage de la citadine. Il découlerait d’un dysfonctionnement au niveau du boitier électronique de puissance qui comporte un convertisseur chargé de transformer le courant continu de la batterie de traction en courant alternatif pour faire tourner le moteur.

Une intervention gratuite

La solution trouvée par Renault consiste ainsi à reprogrammer le module électronique pour empêcher le refus de démarrage du véhicule. Bien sûr, l’intervention se fait de manière totalement gratuite. Elle dure environ 30 minutes. La marque au losange a tenu à préciser que cette campagne qu’elle vient de lancer n’est pas un rappel réglementaire dans la mesure où elle n’implique aucun problème de sécurité. De plus, Renault a réitéré son engagement à offrir un support technique adéquat pour ses véhicules tout au long de leur durée de vie afin de garantir la satisfaction des automobilistes.

Plusieurs modèles au choix

Pour rappel, la Renault 5 E-Tech électrique est disponible en trois puissances qui vont de 95 ch à 150 ch. La variante la moins puissante développe un couple maximal de 215 Nm, contre 225 Nm pour le modèle intermédiaire (120 ch) et 245 Nm pour la version la plus puissante. Le véhicule est vendu à partir de 27 990 € et offre jusqu’à 412 km d’autonomie théorique.

De son côté, l'Alpine A290 possède une puissance maximale de 220 ch ainsi qu'un couple maximal de 300 Nm. Elle coûte à partir de 38 000 €. Plus d'informations : communaute-etech.renault.fr.