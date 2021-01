La Future Renault 5 électrique vient d'être annoncée... Et elle va cartonner !

« Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître » … Cette chanson d’Aznavour résume parfaitement la situation présente chez Renault depuis leur annonce… Alors que les quinquagénaires pourraient se réjouir de la nouvelle, les trentenaires eux, se demandent probablement pourquoi tant de bruit autour de la future Renault 5 électrique.

La célèbre petite citadine qui a fait les belles années de Renault dans les années 80-90. La R5 produite entre 1972 et 1984 serait donc remise au goût du jour ! C’est probablement la plus grosse annonce de Renault ces dernières années. Présentation.

La célèbre Renault 5 est donc relancée chez Renault et elle devrait remplacer la Zoe… 14 modèles dont 7 100% électriques, tel est le programme annoncé par la firme au losange ! Les fans regretteront peut-être son design d’antan, mais le nouveau semble plutôt réussi…

La nouvelle Renault 5 tout en rondeur ressemble tout de même beaucoup à son ancêtre. On reconnaît parfaitement « la gueule » de la Renault 5 même si les rondeurs actuelles l’éloignent un peu de l’originale, aux lignes plus tranchées.

La Renault 5 futur booster de ventes ?

Renault pourrait avec la future Renault 5 « remasterisée » faire exploser le compteur des ventes… Les nostalgiques de la voiture des années 80 se laisseront probablement tenter par les nouveaux modèles…. Qu’ils soient thermiques ou électriques, la nostalgie pourrait jouer dans l’option d’achat.

Ne vous inquiétez pas, la future Renault 5 ne vous obligera plus à vous démonter l’épaule pour faire demi-tour et tout devrait y être au goût du jour ! On adore la future version de la R5 mais il va falloir être patient… Les premiers modèles sont attendus pour 2023. La seule indication sur le prix, est qu’elle devrait être à moins de 20 000€. Elle garde donc aussi sa réputation de petite citadine accessible… Pour les temps actuels évidemment !