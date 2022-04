Depuis quelques années, les tiny-houses ont le vent en poupe ! Elles sont devenues la résidence secondaire très prisées des citadins, qui achètent un petit bout de terrain en campagne pour y poser une tiny-house… Il faut dire qu’elles se construisent en quelques jours voire quelques semaines, et sont financièrement très accessibles. Devant l’explosion de la demande, une entreprise de construction de bois installée dans le Doubs depuis 60 ans a décidé de se lancer dans ces constructions… L’entreprise Garadavaud propose désormais un concept de maisons réutilisables : les HOP HOUSE. Un joli nom pour des petites maisons qui se construisent en quelques jours : Hop hop hop c’est construit ! Une trentaine de commandes sont déjà en cours, la demande existe donc bien. Présentation des Hop House !

Une démonstration grandeur nature !

Lors d’une journée consacrée à la présentation des Hop House, l’entreprise Gardavaud avait monté une petite maison en une matinée seulement ! La petite maison de 51 m² avait pris forme sous les yeux ébahis de nombreux invités. Une grue géante, trois modules de 6 tonnes chacun à installer et une maison avec une cuisine, une chambre, un salon et une petite terrasse à l’étage quelques heures plus tard ! Et hop, la maison était sur pieds ! Le concept de l’entreprise est de pouvoir monter en un temps record, des maisons de 30 à 150 m² qui peuvent être déplacées pour un futur déménagement… On ne déménage plus avec les Hop House, on emporte sa maison avec soi ! Plus de crédit, plus de prêt relais…. La liberté en somme !

30 commande en huit mois !

Huit mois après cette présentation éclair, l’entreprise enregistre déjà 30 commandes alors que les Hop House n’étaient qu’à l’état de prototype lors de la présentation. Pour le PDG de l’entreprise, Samuel Gardavaud : On peut parler d’un véritable engouement. On a créé un produit qui répond à une véritable tendance de notre époque. Les clients sont éclectiques, du couple qui se sépare et qui souhaite un logement accessible et plus petit, aux parents qui veulent un studio de jardin pour leur adolescent ou aux familles qui envisagent d’y loger un de leur proche âgé… Mais les entreprises sont aussi clientes, pour des salles de réunion ou pour y exercer une profession libérale comme reflexologue ou sophrologue.

Quinze versions sont proposées !

Désormais Hop House propose une quinzaine de versions différentes, avec un prix de départ en-dessous des 100 000€ pour la plus petite qui ne nécessite pas de permis de construire. La première sera installée à Dole dans le Jura et sera composée de quatre modules pour une famille qui souhaite assez d’espace pour loger ses amis et enfants lorsqu’ils viennent les visiter. La Hop House sera installée sur un terrain appartenant à la famille, proche de leur habitation principale. L’entreprise donne un délai de 4 mois pour pouvoir habiter sa maison, si les conditions d’accès au terrain et les autorisations municipales sont réunies.

Comment contacter Hop House ?

Hop House est une entreprise de construction française établie à Valdahon (25) depuis 60 ans. Vous pouvez les contacter pour toutes demandes via le formulaire de contact sur le site Internet Hop House et découvrir leurs réalisations sur leur Page Facebook. L’adresse postale de l’entreprise est la suivante : 23, Grande Rue – 25800 – VALDAHON.