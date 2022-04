Maison container : cette entreprise vous accompagne pour l’autoconstruction et les démarches administratives

Avez-vous déjà entendu le mot cargotecture ? Si vous nous suivez et que vous avez lu l’article consacré à Adam Kalkin, alors vous savez ce que ce mot signifie. Pour ceux qui n’auraient pas encore découvert les œuvres de l’artiste cité ci-dessus, la cargotecture est un nouveau mot qui risque d’entrer prochainement dans le dictionnaire. Cette nouvelle pratique consiste à utiliser des containers maritimes pour construire des maisons, studios ou abris de jardin. Du côté de Perpignan, c’est exactement le travail quotidien de Romain Torreilles, fondateur et donc « cargotecte » de l’entreprise MS Home. Le concept s’appelle « Le Cabanon » et c’est vous qui choisissez la fonction et la surface que vous souhaitez lui donner. On vous explique ce concept français inspiré des constructions similaires d’Europe du Nord, où les maisons containers sont très prisées… Découverte !

Quel est le concept de MS Home ?

Vous avez peut-être l’âme d’un bricoleur ou d’un autoconstructeur, mais vous avez aussi besoin de conseils pour construire votre maison container… Si, de prime abord, cela peut sembler facile, il y a forcément des éléments de sécurité à connaître ou encore des petits trucs à savoir. C’est là que MS Home peut vous aider en vous proposant une “approche hybride et complète” de votre projet. En étant accompagné de A à Z dans votre projet, c’est-à-dire de l’architecture jusqu’à la réalisation finale, MS Home vous assure un projet abouti… Mais l’entreprise vous accompagne également dans les démarches administratives; en finalité, vous gagnerez du temps et de l’argent en étant aidé du début à la fin de votre construction de maison container.

Le concept du « Cabanon » c’est quoi ?

Afin que l’entreprise MS Home puisse vous aider dans votre projet de construction de maison container, vous allez pouvoir obtenir des informations précise en fonction de vos choix. Le Cabanon by MS Home est un container robuste, en acier Corten, entièrement sécurisé et aménagé selon vos besoins. Vous allez pouvoir choisir vos finitions (bardage, menuiserie) ainsi que sa fonction. En remplissant ce formulaire, vous devrez indiquer la fonction de votre future annexe en container (Abri, cuisine extérieure, bureau, pool hose, studio de jardin, etc.), puis, la surface souhaitée (Moins de 10 m² / 15m² / 20 m²) et enfin, la localisation de votre projet. Vous serez alors contacté par un expert de l’entreprise pour vous aider dans votre projet.

Un exemple de construction MS Home

Pour ce projet, le propriétaire souhaitait 55 m² habitables, deux chambres et deux terrasses en extérieur; MS Home a donc utilisé quatre containers maritimes (3 au rez-de-chaussée et un pour l’étage). Les travaux ont duré quatre mois. Les quatre containers ont été installé grâce à une grue de levage après que deux tranchées en bétons aient été coulées. Les containers ont ensuite été soudés entre eux. Les ouvertures pour les portes, fenêtres et escaliers ont été réalisées sur place, tout comme l’isolation (polystyrène extrudé), le pare-vapeur et la pose du bardage bois blanc, choisi par son propriétaire.

Le toit a été isolé avec une membrane de polystyrène supplémentaire (EPDM) pour une parfaite étanchéité. Des cadres en acier ont ensuite été créés à l’intérieur pour fixer les menuiseries et des fenêtres en aluminium gris anthracite. La fenêtre de l’étage, elle, est en verre dépoli pour qu’il n’y ait aucun vis-à-vis possible. Une fois la maison hors d’eau et hors d’air, les travaux d’intérieur ont pu commencer. L’intérieur ressemble à celui d’une construction traditionnelle avec placo sur les parois et au sol, puis parquet ou plaque de PVC. La maison dispose bien des deux terrasses, et il est même possible d’aménager un espace supplémentaire sur celle du rez-de-chaussée… Quant à la seconde chambre, elle peut aussi devenir un bureau sans grande modification à effectuer. L’entreprise MS Home se trouve à Perpignan, vous pouvez les contacter directement via la page dédiée du site.