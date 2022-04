Tiny House : le bureau d’architecture Degré 47 propose des formations pour l’autoconstruction de votre petite maison

Vous vous êtes décidés à construire votre propre tiny-house et donc à devenir ce que l’on appelle un autoconstructeur ! Fabriquer sa maison en bois ou en toute autre matière demande tout de même certaines connaissances qui ne sont évidemment pas innées… Et puis, il y a les bons bricoleurs qui ne rencontreront aucune difficulté à monter un mur ou passer un réseau électrique, et les autres, ceux pour qui les métiers de plombier, plaquiste ou décorateur restent des mystères non élucidés. Pour vous aider dans l’autoconstruction de votre maison, il existe des formations qui vont non seulement vous aider à construire, mais également vous empêcher des erreurs que vous pourriez regretter par la suite. C’est le cas de Degré 47, que nous vous présentons tout de suite.

Degré 47 c’est quoi ?

Il s’agitt d’un bureau d’architecture pour un habitat durable, sain et accessible. Le bureau situé en Belgique vous accompagne dans les moindres détails d’un chantier d’autoconstruction. Laurane Coornaert, architecte et créatrice de Degré 47, Paula Chaves, architecte et Julien Gorjon, ingénieur, vous prodiguent de précieux conseils et vous aident à planifier votre chantier, vous former sur des techniques en autoconstruction écologiques, vous apprend à privilégier les circuits courts et vous proposer des professionnels travaillant avec des méthodes respectueuses de l’environnement.

Quelles formations sont proposées par Degré 47 ?

19 formations sont proposées allant de la construction à l’isolation, en passant par la fabrication de mobilier… Arrêtons-nous sur trois d’entre elles:

La construction d’une tiny-house, qui vous permet de savoir comment vous y prendre pour construire la votre: comment monter l’ossature, isoler la structure ou encore poser une fenêtre…

La construction d’une maison géodésique, avec égalemen t la création de la structure en arrondi, l’isolation, et le bardage bois à réaliser sur un support cylindrique.

à réaliser sur un support cylindrique. L’installation d’une ossature bois avec une stratégie adaptée pour l’autoconstruction, qui revient à assembler les éléments au sol, y compris l’isolation de toiture avec des bottes de paille. Cette technique permet de travailler en sécurité et de pouvoir concevoir le gros œuvre sans intervention de gros matériel de levage.

La totalité des formations proposées concernent le bardage, la protection naturelle du bois, la charpenterie, la menuiserie, les enduits, les revêtements de sol, les fondations écologiques, les habitats légers, l’isolation biosourcée et la rénovation écologique.

Contacts et guide en ligne

Les coûts des différentes formations ne sont pas disponibles, il faudra donc contacter le site via ce formulaire si l’une d’elles vous intéresse. Attention, Degré 47 est un site qui se trouve en Belgique, les formations ont donc lieu dans le Plat Pays ! Pour vous aider à établir le budget de votre future construction, le site met en ligne un guide appelé Petit guide pour établir le budget de son autoconstruction écologique sans se stresser. Il vous permettra d’optimiser la performance énergétique de votre construction, de choisir des matériaux respectueux de l’environnement et peu nocifs pour votre santé, et d’envisager votre autoconstruction partielle ou complète.