Construire une Tiny House en seulement 7 jours ? 16 étudiants ont relevé le défi !

Est-il possible de construire une petite maison sur roues en seulement une semaine ? C’est la question qui a été posée par seize étudiants, qui se sont attelé à la tâche. Le groupe d’élèves s’est donné l’objectif de construire une maison à Matthew Lillis, un habitant de Wellington, en une semaine. Pour relever ce défi, l’équipe de bâtisseurs en herbe a choisi une tiny-house classique sur remorque. Le challenge comprenait la création de la maison du sol au toit, les passages du réseau électriques, l’isolation et les aménagements intérieurs. Alors, ont-ils réussi ?

Le résultat du défi

Les seize étudiants ont travaillé sans relâche pendant 5 jours consécutifs pour construire une mini-maison Ever Homes. Matthew Lillis avait déjà fabriqué cette tiny house auparavant, il en connaissait donc déjà les plans. Le groupe s’était inscrit pour réaliser ce chantier participatif, mais après 5 jours de travaux acharnés, le défi n’a pas été relevé; il restait environ 25% de travaux à accomplir. En attendant, il a rejoint sa tiny-house de 5.4 mètres sur 2.3 mètres déjà construite sur son terrain de Wellington. Celle qu’il possédait avant était plus grande et disposait d’un grenier mais avec cette nouvelle construction, le propriétaire est fier de réduire encore son empreinte écologique.

Combien lui a coûté cette maison ?

Matthew Lillis estime que sa construction lui revient à environ 50 000 $ (44700€) mais ce n’est pas pour son prix qu’il a fait ce choix de vie: le plus important pour lui est de vivre de façon minimaliste et durable. Comme il passe la plupart de son temps au travail comme ingénieur des eaux, qu’il est coureur de marathon, et qu’il pratique l’escalade, il n’a pas besoin d’une villa de 100 m² ! Concrètement, sa jolie tiny-house lui aura coûté environ 35 000€ en matériaux avec la remorque et 10 000 € pour les matériaux plus spécifiques comme les revêtements en PVC, l’isolation en laine de mouton, ou encore les fenêtre et portes à double vitrage avec cadres en PVC.

Sur ce chantier de woofing, grâce aux 16 personnes qui travaillent 8 heures chaque jour pendant cinq jours, il aura économisé près de 5000€ d’heures de main d’œuvre. Pourtant, cela n’aura pas suffi à réaliser le défi de la maison construite en une semaine !

“Pouvoir avoir son propre logement pour moins de 50 000 dollars fait que (les finances) sont à prendre en considération (…) Les sommes que les gens doivent payer pour le droit humain fondamental d’avoir un toit sur la tête sont contraires à l’éthique. (…) Vous en sortez avec une bien meilleure compréhension du processus, un bien meilleur ensemble de compétences. Et vous ne repartez pas seulement avec une maison, mais en sachant tout ce dont vous avez besoin pour entretenir une maison. Si vous l’avez construite vous-même, vous pouvez tout réparer.” Matthew Lillis au site Stuff.co.nz

Une expérience enrichissante

Pour les deux parties, le propriétaire ou les étudiants, l’expérience fût enrichissante, car aidés d’un maçon, cela leur a permis d’apprendre des techniques de construction et de connaître les rudiments du métier. Au bout de cinq jours, le propriétaire pouvait tout de même emménager dans sa tiny-house; seuls quelques aménagements intérieurs étaient à finaliser. Mais elle est hors d’eau et hors d’air; l’électricité est fonctionnelle et la plomberie réalisée pratiquement en intégralité. Matthew espère maintenant que les travaux seront terminés dans deux ou trois mois pour l’habiter tous les jours de l’année.