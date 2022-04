Cette entreprise construit des maisons containers très atypiques (avec plans)

Elles deviennent de plus en plus populaires, faciles à construire, laissant aux propriétaires ou concepteurs une grande liberté d’aménagement et une modularité exceptionnelle. Elles, ce sont les maisons containers évidemment ! Le container maritime, base de ces constructions, est une matière première en abondance puisque ce sont des monstres d’acier mis au rebut pour la plupart. Et ce matériel coûte bien moins cher que ce qui est nécessaire à la construction d’une maison traditionnelle. Une entreprise américaine, Relevant Buildings, s’est spécialisée dans la construction de maisons containers. Voici trois de leurs modèles, et les plans de chacune sont accessibles en ligne. Découverte !

La Tea House par Relevant Buildings

Cette grande maison baptisée Tea House se compose de deux containers de 20 pieds et d’un container de 40 pieds. Elle offre une surface habitable de 770 pieds carrés (71 m²) et permet d’accueillir une famille de quatre personnes, avec deux chambres et une salle de bains. A l’intérieur, c’est un grand espace de vie qui attend les occupants. La Tea House offre un concept moderne et ouvert, et est entièrement équipée avec les électroménagers à la livraison. 71 m², c’est déjà une grande tiny-house ! Et les pièces semblent aussi spacieuses que celles d’un appartement ou d’une maison traditionnelle. Pour la présentation, l’entreprise a choisi de laisser les containers apparents, mais il est tout à fait possible de les recouvrir d’un bardage bois par exemple.

La Deluxe River par Relevant Buildings

Ce second modèle, la Deluxe River, porte son nom à merveille: les containers se transforment en villa cossue ! Avec 1177 pieds carrés (109 m²) de surface, elle est même plus grande que certaines maisons classiques. Elle se compose de deux containers de 40 pieds et d’un pont central, construit sur place, qui forme la pièce de vie, entre les deux containers posés parallèlement.

Elle est d’ailleurs livrée avec les parois qui permettent la construction de ce pont central. A l’intérieur, la Deluxe River offre deux grandes chambres et deux salles de bains, une immense pièce de vie et tout le confort d’une maison traditionnelle. Ce modèle mélange les containers maritimes en acier et le bois, pour un design original et attrayant. Comme tous les modèles de la marque, cette maison container est préconçue pour accueillir des panneaux solaires et fonctionner en autonomie.

La S-ADU City 20 par Relevant Buildings

Cette petite maison baptisée S-ADU City 20 est l’un des plus petits modèles proposés par Relevant Buildings. Cette tiny-house se compose d’un seul container de 20 pieds et offre donc une petite surface habitable de 320 pieds carrés (29 m²) … Parfaite pour un studio de jardin, ou une annexe pour loger un jeune adulte ou une personne âgée… Ce qui ne l’empêche pas d’être une maison à part entière. Sur les plans, on peut voir qu’elle propose une chambre, une salle de bains, un grand salon / salle à manger, une cuisine ouverte sur la pièce de vie, et une petite terrasse accessible depuis la pièce à vivre. Une visite est possible sur Airbnb.

Nous ne sommes vraiment pas certains que Relevant Buildings puisse livrer en France, mais ils vous offrent les plans de tous leurs modèles, il est donc probablement possible de les utiliser pour aménager votre propre maison container ? Quant aux prix, vous trouverez plus d’infos sur la page relevantbuildings.com.